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Чемпионат Англии
Брайтон
24.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
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Англия
24 мая 2023, 23:59 | Обновлено 25 мая 2023, 00:33
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Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити

Команда Пепа Гвардиолы наслаждается матчами в статусе чемпиона Англии

24 мая 2023, 23:59 | Обновлено 25 мая 2023, 00:33
552
0
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Вечером 25 мая состоялся перенесенный матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» дома сумел сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Счет открыл хавбек «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте. Через 13 минут счет сравнял хавбек «Брайтона» Хулио Энсисо.

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проводил матч в статусе чемпиона Англии (89 очков).

«Брайтон», которым руководит экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, закрепился на 6-й позиции (62 очка) и получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне.

28 мая в заключительном 38-м туре «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом», а «Брайтон» встретится с «Астон Виллой».

Премьер-лига. 32-й тур, 24 мая

Брайтон – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Энкисо, 38 – Фоден, 25

Брайтон: Стил, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян, Гилмор (Макаллистер, 52), Энсисо (Фергюсон, 52), Кайседо, Митома, Буонанотте (Велтман, 75), Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз (Серхио Гомес, 84), Родри, Льюис, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 57), Бернарду Силва (Филлипс, 84), Фоден (Палмер, 51), Марез, Холанд.

Предупреждения: Велтман, 89, ван Хекке, 90+1 – Бернарду Силва, 41, Пеп Гвардиола, 83.

Турнирная таблица АПЛ

ФОТО. Роберто Де Дзерби вывел Брайтон в Лигу Европы

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Источник Sport.ua
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