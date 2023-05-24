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Брайтон
24.05.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 мая 2023, 10:28 |
25
0

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 24 мая в 22:00 по Киеву

24 мая 2023, 10:28 |
25
0
Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби и Пеп Гвардиола

24 мая на «Амекс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Брайтон Манчестер Сити Брайтон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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