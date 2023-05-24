24.05.2023 22:00 - : -
Англия24 мая 2023, 10:28 |
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Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 24 мая в 22:00 по Киеву
24 мая 2023, 10:28 |
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24 мая на «Амекс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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