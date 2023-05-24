24 мая на «Амекс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция