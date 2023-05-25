Брайтон – Ман Сити – 1:1. Де Дзерби вывел чаек в Лигу Европы. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 32-го тура чемпионата Англии
Вечером 25 мая состоялся перенесенный матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» дома сумел сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Счет открыл хавбек «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте. Через 13 минут счет сравнял хавбек «Брайтона» Хулио Энсисо. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проводил матч в статусе чемпиона Англии (89 очков).
«Брайтон», которым руководит экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, закрепился на 6-й позиции (62 очка) и получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне.
Премьер-лига. 32-й тур, 24 мая
Брайтон – Манчестер Сити – 1:1
Голы: Энкисо, 38 – Фоден, 25
Видеообзор матча
События матча
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