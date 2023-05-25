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Чемпионат Англии
Брайтон
24.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 мая 2023, 00:43 | Обновлено 25 мая 2023, 00:57
274
0

Брайтон – Ман Сити – 1:1. Де Дзерби вывел чаек в Лигу Европы. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 32-го тура чемпионата Англии

25 мая 2023, 00:43 | Обновлено 25 мая 2023, 00:57
274
0
Брайтон – Ман Сити – 1:1. Де Дзерби вывел чаек в Лигу Европы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Вечером 25 мая состоялся перенесенный матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» дома сумел сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Счет открыл хавбек «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте. Через 13 минут счет сравнял хавбек «Брайтона» Хулио Энсисо. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проводил матч в статусе чемпиона Англии (89 очков).

«Брайтон», которым руководит экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, закрепился на 6-й позиции (62 очка) и получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы в следующем сезоне.

Премьер-лига. 32-й тур, 24 мая

Брайтон – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Энкисо, 38 – Фоден, 25

Видеообзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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