Калинина удивила Рим, финал Киченок, болезнь Радукану, Надаль снялся с РГ

Завершились две теннисных недели, которые и у мужчин, и у женщин преимущественно проходили на кортах Рима. К большому счастью и приятному удивлению, представительница Украины Ангелина Калинина порадовала своими выступлениями в столице Италии. Но помимо успеха Ангелины были и другие не менее важные и интересные события на мировой арене тенниса.

WTA 1000 Рим

Начнем, пожалуй, с квалификации. Из украинок с отбора стартовала Даяна Ястремская. В первом матче она встретилась с Леолией Жанжан, которую прошла на отказе после выигранного первого сета, а затем обыграла Ребеку Масарову. После успешно пройденной квалификации Ястремская вышла в 1/64 финала турнира, где попала на Анну Калинскую. К сожалению, пройти представительницу страны 404 у Даяны не получилось. После раннего вылета из турнира в столице Италии Ястремская заявилась на турнир серии WTA 125 во Флоренции. Там ее выступления также нельзя назвать успешными. Уже на старте соревнований у Даяны возникли трудности с Камиллой Розателло, а в 1/8 финала украинка вылетела от своей «любимой» соперницы – Жасмин Паолини.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В первом раунде тысячника в Риме сошлись две украинские теннисистки: Леся Цуренко и Элина Свитолина. Поединок без особых каких-то трудностей выиграла Леся. Сложно осуждать Элину за ее провальные матчи. Возможно, Леся стилистически неудобна для нее, тем более сейчас, после возвращения в Тур. И не стоит забывать, что тремя неделям ранее Свитолина играла в полуфинале 125-тысячника во Франции, поэтому какой-то прогресс точно есть. Остается верить и надеяться, ведь скоро Ролан Гаррос...

Леся вышла в 1/32 финала, где она на классе закрыла Бернарду Перу. Американка – явно не грунтовая специалистка, поэтому хоть Пера и находится в рейтинге на 30-й позиций выше чем украинка, но победу Леси неожиданной назвать точно нельзя. К сожалению, выступления Цуренко были обречены на провал еще до начала турнира. 33-летняя украинка попала в верхнюю часть турнирной сетки и уж очень рано встретилась с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая просто вынесла Цуренко с корта.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Леся Цуренко

Со второго раунда в Риме стартовала Марта Костюк. В 1/32 финала она встретилась с непрофильной американкой Клэр Лю. Марта повесила соперницу баранку в первом сете, а вторую партию начала с 0:3. Тем не менее, нашла в себе силы закончить поединок быстро и сделала камбек на 6:4 во втором сете. Далее Костюк ожидала ее бывшая подружка Паула Бадоса. В той игре Марта повела 3:1, через силу спасала брейк-поинты, делала ребрейк и пыталась вцепиться в победу в первом сете, но увы. Первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу испанки, а во второй Марта просто, как в принципе ей и подобает, опустила руки и перестала бороться, ведь просто ничего не получилось уже. Итог – 4:6, 2:6, и снова провальный турнир после трофея в Остине. А ведь перед началом тысячника в столице Италии Марта была первой ракеткой Украины...

Марта тогда забрала статус лидера женского тенниса Украины у Ангелины Калининой. Но уже после завершения соревнований в Риме вопросов «кто больше заслуживает быть первой ракеткой страны» не было. Калинина, которая стартовала со 2-го раунда в грозной нижней турнирной сетке, выдала просто сумасшедшую неделю и вернула веру украинских болельщиков в наш женский теннис.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В 1/32 финала Ангелина деклассировала россиянку Анну Блинкову. Далее все ожидали встречи с Ариной Соболенко, но этого не случилось. Можно говорить, что Калининой повезло с соперницами, что у нее слабая сетка и т.д., но давайте посмотрим, кого и как она прошла. Блинкова, к слову, тоже далеко не подарок, тем более Ангелина проиграла до этого ей 5 из 6 матчей. В 1/16 финала Калинина обыграла обидчицу Соболенко – Софию Кенин. Кенин слабая и уже не та? Даже если не брать тот факт, что она выиграла у второй ракетки мира в Риме, то как-никак, но София играла в финале Ролан Гаррос 2020, а перед этим брала Aus Open. Травмы скосили ее, но по качеству игры и умению играть на грунте она все равно еще находится на уровне топ-50, если не выше. После победы над американкой Калинина вышла на Мэдисон Киз. Тут, как и говорил всеми любимый теннисный философ Стефанос Циципас, украинке достался единорог на скейтборде. Но опять же. Киз – опытная теннисистка, 23-я ракетка мира, в активе которой есть полуфинал Ролан Гарроса 2018. Да и если взять Мэдисон и условную профильную грунтовичку Паолини, то Киз просто бы ее съела на глине, ведь у нее мощная игра и хорошая подача. Ангелина с Мэдисон провалила первый сет. И тут, наконец-то, проявился характер Ангелины. Украинка вышла на корт свежей, легкой, с планом на дальнейшую игру, и забрала ход встречи под свой контроль. Итог – 6:2, 6:4 в последних двух партиях и выход в 1/4 финала.

В четвертьфинале Ангелина провела 4-часовой марафон с Беатрис Хаддад Майей. Беатрис – бразильянка, она прекрасно знает, как играть на грунте, пускай основные успехи у нее на траве. Но она 15-я ракетка мира. Ангелина начала матч удачно, повела с двумя брейками 4:0, а затем было и 5:2. Но Беатрис взяла медицинский перерыв, после которой ситуация на корте совершенно поменялась. Калинина потеряла темп игры, не реализовала сетбол на подаче в 10-м гейме, а затем проиграла на тай-брейке. Обидно? Да, но не стоит забывать о том самом характере, который проявился у Ангелины еще с Киз. Калинина, наверное, впервые почувствовала, что такое играть на большом стадионе, где на тебя смотрят тысячи зрителей и за тебя болеют. Второй сет начался равно, Ангелина устала, но и Беатрис не была стальной. Калинина снова не смогла закрыть вторую партию с нескольких сетболов и игра перешла на тай-брейк. Бразильянка повела 5:4 с мини-брейком, и тут Ангелина сотворила чудо. Ведь, по факту, матч уже был практически проигран. Хаддад Майя чувствовала вкус победы, лупила мячи с форхенда, а украинка была вынуждена терпеть и обороняться. Но Ангелина смогла вначале выиграть два поинта подряд, выйти на свой первый сетбол, который не смогла реализовать, а затем мощным бекхендом с хав-корта в противоход завершила вторую партию со 2-го сет-поинта.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В полуфинале ее ожидала более свежая Вероника Кудерметова. 12-я ракетка мира, которая, хоть и незаслуженно, находится в топе рейтинга, но уж точно знает, как играть на грунте и как побеждать таких соперниц, как Калинина. Главное оружие Вероники – подача и игра у сетки, ведь она успешно себя показывает в парном разряде. Ангелине нужно было найти план на игру, который смог бы давать ответ на агрессивный теннис представительницы страны 404. И Калинина его нашла.

Сколько раз за игру Ангелина перекинула Веронику? Много. Сколько раз Калинина обвела соперницу, когда та была у сетки? Много. Сколько раз Калинина вернула плоский или прямой мяч? Почти ни разу. Умный теннис победил в итоге, но как это было...

В первой партии с 5:3 быстро закрыть Веронику не получилось. Но последовали приятные 7:5, ведь тай-брейк там явно был не нужен. Во второй партии Ангелина снова повела 5:3 и уже мыслями была в финале. Однако не все так просто. Матч нужно доводить до логического завершения и уж точно не проигрывать 16 (!) поинтов подряд. С 5:3 Калинина получила обратные 5:7, и казалось, что все, победа упущена. Невозможно представить, в каком психологическом состоянии тогда была украинка. Однако снова бойцовский характер: украинка взяла туалетный перерыв, переоделась и вернулась на корт совершенно другой теннисисткой, просто деклассировав Кудерметову – 6:2.

В финале Калининой пришлось играть с 6-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Из всех соперниц, которых прошла Калинина за турнир, Елена была точно самой сильнейшей. Украинка начала хорошо, с брейка, и пыталась держать преимущество. Но когда ты ведешь в счете, твои геймы даются тебе через силу, а соперница наладила подачу и просто не оставляет шансов на прийоме, то думать о победе сложно. Сложно, но можно, однако есть нюанс. Ноги... Ангелина провела на корте 12 часов в сумме за 5 матчей. Она никогда в своей карьере такой нагрузки не выдерживала. И с самого начала финального поединка против Рыбакиной было видно, что Калининой сложно передвигаться, сложно заставлять свои ноги работать и подстраиваться правильно под удары. Учитывая класс Елены и физическую усталость Ангелины, первый сет остался за Рыбакиной, хотя Калинина боролась до конца, уходя с 0:40, делая невероятные рывки с последней линии к сетке и выигрывая ралли из 21 розыгрыша.

После проигранного первого гейма на приеме во втором сете, Ангелина взяла медицинский тайм-аут, сказала физио, что не может наступать на левую ногу и снялась с поединка. Правильное решение и, в первую очередь, понятное. Несмотря на столь печальный конец этой невероятной недели, Калинина все равно подарила незабываемые эмоции украинским болельщикам! Калинина – настоящий боец с большим характером! Ангелине можно пожелать только скорейшего выздоровления и ждать ее на Ролан Гаррос.

А что Рыбакина? 3 матча из 6 она выиграла на отказе соперниц, а еще в 2 поединках соперницы просто не могли реализовать кучу брейк-поинтов. Ига Свентек должна была обыгрывать Елену, ведь полька вела 6:2, 4:2, но вначале представительница Казахстана перевела игру на тай-брейк, где Ига получила травму, а затем полька снялась в третьем сете. Жасмин Паолини и Маркета Вондроушова, которых прошла Рыбакина, реализовали только 5 брейк-поинтов на двоих из 17! Нормальная победа у Рыбакиной была только над Аленой Остапенко в полуфинале, и то, во втором сете Рыбакина проигрывала 1:4, матч прервали из-за дождя, после чего она выиграла 5 геймов подряд.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Елена Рыбакина

ATP 1000 Рим

На Мастерсе в Риме не обошлось без представителей Украины. Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых впервые в карьере сыграл на тысячнике. Алексей начал с квалификации, где встретился с Александром Шевченко. К сожалению, пройти россиянина не получилось, Крутых уступил сопернику в двух сетах со счетом 4:6, 2:6 без каких-то особых шансов. Далее Алексей поехал на челленджер в Оэйраш, где вначале прошел опытного грунтовика Факундо Баньиса, а затем на двух тай-брейках уступил Фелипе Алвесу.

Перед началом турнира фаворитами на титул считались Карлос Алькарас и Новак Джокович. Интереса добавлял также тот факт, что это первый турнир в 2023 году, когда испанец и серб вместе сыграли на соревнованиях. Да и Карлитос впервые в карьере выступил на кортах Рима. Однако для обоих этот Мастерс стал провальным.

Карлос в 1/16 финала неожиданно уступил Фабиану Марожану. После титула в Барселоне и Мадриде, Карлос явно не был в своих 100% кондициях. Джокович завершил выступления в четвертьфинале. Там его обыграл Хольгер Руне в довольно скандальном поединке. Во втором сете Хольгер поскандалил с судьей, который принял ошибочное решение во время попадания мяча в аут после удара Джоковича. В третьем сете претензии судье высказывал уже Джокович из-за затяжки времени.

В финале Руне встретился с Даниилом Медведевым, который точно не является грунтовым специалистом, но который проводит хороший сезон. К сожалению, россиянин выиграл у датчанина со счетом 7:5, 7:5.

Юлия Стародубцева

Украинка выступила на грунтовом 60-тысячнике в Нейплсе, который проходил с 10 по 14 мая. Юлия стартовала с квалификации и дошла до финала турнира, выиграв 6 матчей. На старте турнира Стародубцева обыграла опытную Джейми Лоб, далее прошла бывшую 26-ю ракетку мира Тамиру Пашек, выиграла у Марселы Сакариас и Кайлы Дэй, а в финале уступила Кэролайн Доулхайд.

Вообще Стародубцева буквально ворвалась на американские фьючерсы. На ее счету в 2023 году уже есть трофей на 25-тысячнике, а теперь еще и финал на 60-тысячнике. Сейчас она поднялась на 381-ю строчку рейтинга WTA. Надеемся, что в скором времени она заиграет на турнирах серии WTA, и будем ждать ее в квалификации US Open 2023.



Instagram. Юлия Стародубцева

Катарина Завацкая

Катарина старается вернуться на свой настоящий уровень, играя на более-менее приемлемых турнирах ITF. За 2 недели она выступила на двух 100-тысячниках (в Трнаве и Мадриде), оба раза стартовала с квалификации и дважды вышла в четвертьфинал соревнований. В Словакии она не запомнилась какими-то неплохими победами, уступив Луции Гавличковой, а в Мадриде смогла пройти Клару Таусон, уйдя с 3 матчболов.

К сожалению, Катарина не сыграет на Ролан Гарросе. Возможно, Завацкой стоит отдохнуть от плотного графика турниров и вернуться в Тур с новыми силами.



Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Финал Киченок в Париже

Париж – звучит круто, но это не Ролан Гаррос, а 125-тысячник. Надежда Киченок вышла в финал парного разряда вместе с перспективной американкой Алишей Паркс. Там украинско-амеркианский тандем сыграл против Анны Данилиной и Веры Звоноревой.

К сожалению, выиграть титул не получилось. Надежда и Алиша вели 5:1 на решающем супер тай-брейке, имели 3 матчболла, но упустили победу. Главный вопрос к Надежде: почему она не играет со своей сестрой Людмилой, ведь у них была очень хорошая пара.



Instagram. Надежда Киченок, Алиша Паркс, Анна Данилина, Вера Звонорева

Трофей Молчанова

Денис успешно выступил на грунтовом челленджере в Турине. Молчанов вместе с Андреем Голубевым выиграл трофей в парном разряде. 20 мая украинско-казахстанский дуэт провел два поединка, поскольку игры были перенесены из-за стихийных бедствий в Италии. Интересно, что из-за дождя матчи пришлось перенести из грунта в зал. В полуфинальной встрече Молчанов и Голубев разобрались с Ариэлем Беаром и Адамом Павлашеком, а в финале обыграли первую сеяную пару Натаниэль Леммонс / Джон Пирс.

Молчанов провел 72-й финал на челленджерах и выиграл 35-й титул. В этом году украинец четвертый раз дошел до финала (второй раз вместе с Голубевым) и завоевал первый трофей. Благодаря победе в Турине, Денис Молчанов вернулся в топ-100 парного рейтинга АТР, заняв 92-ю строчку (+18 очков).



Instagram. Денис Молчанов та Андрей Голубев

Украинцы на турнирах ITF

За 2 недели украинские теннисисты выиграли 3 титула (причем все в паре) и трижды сыграли в финалах.

С 8 по 14 мая титулами отметились Эрик Ваншельбойм и Александр Овчаренко. Эрик вместе с Симоном Фройндом взял 15-тысячник в Варнамо. Для Эрика это второй парный титул в сезоне 2023.

Овчаренко вместе с Калином Йовановски выиграл 15-тысячник в Сербии. В финале украинско-македонский дуэт обыграл теннисистов без флага Андрея Чепелева и Николая Галяка. Для 21-летнего Александра Овчаренко это 3-й парный титул ITF в текущем сезоне и 7-й за карьеру, причем все трофеи были завоеваны на грунтовом покрытии.

С 15 по 21 мая Эрик успешно провел неделю в Эфиопии. Он дошел до финала 15-тысячника, но уступил первому сеяному Бенджамину Локу. До финала также добрался и Вячеслав Белинский, но в Боснии и Герцеговине. К сожалению, Вячеслав тоже не смог завоевать титул, проиграв Андрею Недичу в трех партиях.



Instagram. Вячеслав Белинский

Отдельно стоит отметить выступления Дарьи Снигур и Анны Познихиренко. Дарья сыграл на французских соревнованиях ITF W60, где вышла в полуфинал. Состав на турнире был далеко не самым сильным, поэтому полуфинальная стадия, на которой споткнулась Снигур, – явно не ее максимум. Украинка в двух сетах без шансов уступила Элис Роббе. Далее Снигур сыграет в квалификации к Ролан Гаррос, где в первом раунде она сразится с Катинкой фон Дайхман.

Познихиренко успешно выступила на прошлой неделе на 25-тысячнике в Бетани-Бич. В одиночном разряде она дошла до полуфинала, где проиграла Равине Кингсли, а в паре взяла трофей вместе с Алексой Глэтч.

29-летняя Анна Познихиренко в 24-й раз сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и завоевала 11-й титул. В этом году украинка впервые вышла в финал. Украинка занимает 652-е место в парном рейтинге WTA.



Instagram. Анна Познихиренко и Алекса Глетч

Снятине Рафаэля Надаля с Ролан Гаррос 2023

На прошлой неделе любители тенниса узнали ужасную, но вполне ожидаемую новость. 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль во время пресс-конференции в своей академии на Мальорке заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос, а также пропустит еще пару месяцев.

Испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В текущем сезоне на его счету всего 4 сыгранных матча и одна победа. Также бывший лидер мужского рейтинга АТР заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафе можно пожелать только здоровья. Уходит эпоха, уходит легендарная Большая тройка. Таковы реалии тенниса, времена меняются, сейчас в Туре потихоньку появляются новые доминаторы.

Также с Открытого чемпионата Франции снялся и Энди Маррей. После 2017 года британец лишь раз играл на грунтовом мейджоре.

Три операции Радукану

Чемпионка US Open 2021 и главная звездочка тенниса пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Эмма рассказала, что уже перенесла все 3 операции и опубликовала соответствующий снимок в соцсетях.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал о диагнозе Эммы:

«Уникальная болезнь заставила Эмму Радукану сделать 3 операции! Как оказалось, у Эммы диагностировали carpal boss обеих кистей – это специфический костный нарост, возникающий у основания указательного или среднего пальца. Разрастаясь, эта шпора давит на сухожилие, что вызывает невыносимую боль. В случае Радукану она не могла продолжать играть в теннис более 90 минут.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, суть которого состоит в том, чтобы срезать костный нарост на обоих запястьях. Во время обследования, такую же шпору нашли и в голеностопе, что сделало и третью операцию неизбежной. Причины этой болезни неизвестны. На начальных стадиях люди спасаются противовоспалительными, льдом и фиксаторами, но когда это не помогает, они прибегают к радикальной операции.

Восстановление после таких операций может составлять вплоть до 3-5 месяцев, а значит, Эмма точно пропустит большую часть соревновательного сезона».