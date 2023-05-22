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  4. Калинина удивила Рим, финал Киченок, болезнь Радукану, Надаль снялся с РГ
WTA
22 мая 2023, 08:00 |
409
0

Калинина удивила Рим, финал Киченок, болезнь Радукану, Надаль снялся с РГ

Sport.ua подводит итоги двух последних недель в теннисе

22 мая 2023, 08:00 |
409
0
Калинина удивила Рим, финал Киченок, болезнь Радукану, Надаль снялся с РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Завершились две теннисных недели, которые и у мужчин, и у женщин преимущественно проходили на кортах Рима. К большому счастью и приятному удивлению, представительница Украины Ангелина Калинина порадовала своими выступлениями в столице Италии. Но помимо успеха Ангелины были и другие не менее важные и интересные события на мировой арене тенниса.

WTA 1000 Рим

Начнем, пожалуй, с квалификации. Из украинок с отбора стартовала Даяна Ястремская. В первом матче она встретилась с Леолией Жанжан, которую прошла на отказе после выигранного первого сета, а затем обыграла Ребеку Масарову. После успешно пройденной квалификации Ястремская вышла в 1/64 финала турнира, где попала на Анну Калинскую. К сожалению, пройти представительницу страны 404 у Даяны не получилось. После раннего вылета из турнира в столице Италии Ястремская заявилась на турнир серии WTA 125 во Флоренции. Там ее выступления также нельзя назвать успешными. Уже на старте соревнований у Даяны возникли трудности с Камиллой Розателло, а в 1/8 финала украинка вылетела от своей «любимой» соперницы – Жасмин Паолини.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В первом раунде тысячника в Риме сошлись две украинские теннисистки: Леся Цуренко и Элина Свитолина. Поединок без особых каких-то трудностей выиграла Леся. Сложно осуждать Элину за ее провальные матчи. Возможно, Леся стилистически неудобна для нее, тем более сейчас, после возвращения в Тур. И не стоит забывать, что тремя неделям ранее Свитолина играла в полуфинале 125-тысячника во Франции, поэтому какой-то прогресс точно есть. Остается верить и надеяться, ведь скоро Ролан Гаррос...

Леся вышла в 1/32 финала, где она на классе закрыла Бернарду Перу. Американка – явно не грунтовая специалистка, поэтому хоть Пера и находится в рейтинге на 30-й позиций выше чем украинка, но победу Леси неожиданной назвать точно нельзя. К сожалению, выступления Цуренко были обречены на провал еще до начала турнира. 33-летняя украинка попала в верхнюю часть турнирной сетки и уж очень рано встретилась с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая просто вынесла Цуренко с корта.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Леся Цуренко

Со второго раунда в Риме стартовала Марта Костюк. В 1/32 финала она встретилась с непрофильной американкой Клэр Лю. Марта повесила соперницу баранку в первом сете, а вторую партию начала с 0:3. Тем не менее, нашла в себе силы закончить поединок быстро и сделала камбек на 6:4 во втором сете. Далее Костюк ожидала ее бывшая подружка Паула Бадоса. В той игре Марта повела 3:1, через силу спасала брейк-поинты, делала ребрейк и пыталась вцепиться в победу в первом сете, но увы. Первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу испанки, а во второй Марта просто, как в принципе ей и подобает, опустила руки и перестала бороться, ведь просто ничего не получилось уже. Итог – 4:6, 2:6, и снова провальный турнир после трофея в Остине. А ведь перед началом тысячника в столице Италии Марта была первой ракеткой Украины...

Марта тогда забрала статус лидера женского тенниса Украины у Ангелины Калининой. Но уже после завершения соревнований в Риме вопросов «кто больше заслуживает быть первой ракеткой страны» не было. Калинина, которая стартовала со 2-го раунда в грозной нижней турнирной сетке, выдала просто сумасшедшую неделю и вернула веру украинских болельщиков в наш женский теннис.


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В 1/32 финала Ангелина деклассировала россиянку Анну Блинкову. Далее все ожидали встречи с Ариной Соболенко, но этого не случилось. Можно говорить, что Калининой повезло с соперницами, что у нее слабая сетка и т.д., но давайте посмотрим, кого и как она прошла. Блинкова, к слову, тоже далеко не подарок, тем более Ангелина проиграла до этого ей 5 из 6 матчей. В 1/16 финала Калинина обыграла обидчицу Соболенко – Софию Кенин. Кенин слабая и уже не та? Даже если не брать тот факт, что она выиграла у второй ракетки мира в Риме, то как-никак, но София играла в финале Ролан Гаррос 2020, а перед этим брала Aus Open. Травмы скосили ее, но по качеству игры и умению играть на грунте она все равно еще находится на уровне топ-50, если не выше. После победы над американкой Калинина вышла на Мэдисон Киз. Тут, как и говорил всеми любимый теннисный философ Стефанос Циципас, украинке достался единорог на скейтборде. Но опять же. Киз – опытная теннисистка, 23-я ракетка мира, в активе которой есть полуфинал Ролан Гарроса 2018. Да и если взять Мэдисон и условную профильную грунтовичку Паолини, то Киз просто бы ее съела на глине, ведь у нее мощная игра и хорошая подача. Ангелина с Мэдисон провалила первый сет. И тут, наконец-то, проявился характер Ангелины. Украинка вышла на корт свежей, легкой, с планом на дальнейшую игру, и забрала ход встречи под свой контроль. Итог – 6:2, 6:4 в последних двух партиях и выход в 1/4 финала.

В четвертьфинале Ангелина провела 4-часовой марафон с Беатрис Хаддад Майей. Беатрис – бразильянка, она прекрасно знает, как играть на грунте, пускай основные успехи у нее на траве. Но она 15-я ракетка мира. Ангелина начала матч удачно, повела с двумя брейками 4:0, а затем было и 5:2. Но Беатрис взяла медицинский перерыв, после которой ситуация на корте совершенно поменялась. Калинина потеряла темп игры, не реализовала сетбол на подаче в 10-м гейме, а затем проиграла на тай-брейке. Обидно? Да, но не стоит забывать о том самом характере, который проявился у Ангелины еще с Киз. Калинина, наверное, впервые почувствовала, что такое играть на большом стадионе, где на тебя смотрят тысячи зрителей и за тебя болеют. Второй сет начался равно, Ангелина устала, но и Беатрис не была стальной. Калинина снова не смогла закрыть вторую партию с нескольких сетболов и игра перешла на тай-брейк. Бразильянка повела 5:4 с мини-брейком, и тут Ангелина сотворила чудо. Ведь, по факту, матч уже был практически проигран. Хаддад Майя чувствовала вкус победы, лупила мячи с форхенда, а украинка была вынуждена терпеть и обороняться. Но Ангелина смогла вначале выиграть два поинта подряд, выйти на свой первый сетбол, который не смогла реализовать, а затем мощным бекхендом с хав-корта в противоход завершила вторую партию со 2-го сет-поинта.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В полуфинале ее ожидала более свежая Вероника Кудерметова. 12-я ракетка мира, которая, хоть и незаслуженно, находится в топе рейтинга, но уж точно знает, как играть на грунте и как побеждать таких соперниц, как Калинина. Главное оружие Вероники – подача и игра у сетки, ведь она успешно себя показывает в парном разряде. Ангелине нужно было найти план на игру, который смог бы давать ответ на агрессивный теннис представительницы страны 404. И Калинина его нашла.

Сколько раз за игру Ангелина перекинула Веронику? Много. Сколько раз Калинина обвела соперницу, когда та была у сетки? Много. Сколько раз Калинина вернула плоский или прямой мяч? Почти ни разу. Умный теннис победил в итоге, но как это было...

В первой партии с 5:3 быстро закрыть Веронику не получилось. Но последовали приятные 7:5, ведь тай-брейк там явно был не нужен. Во второй партии Ангелина снова повела 5:3 и уже мыслями была в финале. Однако не все так просто. Матч нужно доводить до логического завершения и уж точно не проигрывать 16 (!) поинтов подряд. С 5:3 Калинина получила обратные 5:7, и казалось, что все, победа упущена. Невозможно представить, в каком психологическом состоянии тогда была украинка. Однако снова бойцовский характер: украинка взяла туалетный перерыв, переоделась и вернулась на корт совершенно другой теннисисткой, просто деклассировав Кудерметову – 6:2.

В финале Калининой пришлось играть с 6-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Из всех соперниц, которых прошла Калинина за турнир, Елена была точно самой сильнейшей. Украинка начала хорошо, с брейка, и пыталась держать преимущество. Но когда ты ведешь в счете, твои геймы даются тебе через силу, а соперница наладила подачу и просто не оставляет шансов на прийоме, то думать о победе сложно. Сложно, но можно, однако есть нюанс. Ноги... Ангелина провела на корте 12 часов в сумме за 5 матчей. Она никогда в своей карьере такой нагрузки не выдерживала. И с самого начала финального поединка против Рыбакиной было видно, что Калининой сложно передвигаться, сложно заставлять свои ноги работать и подстраиваться правильно под удары. Учитывая класс Елены и физическую усталость Ангелины, первый сет остался за Рыбакиной, хотя Калинина боролась до конца, уходя с 0:40, делая невероятные рывки с последней линии к сетке и выигрывая ралли из 21 розыгрыша.

После проигранного первого гейма на приеме во втором сете, Ангелина взяла медицинский тайм-аут, сказала физио, что не может наступать на левую ногу и снялась с поединка. Правильное решение и, в первую очередь, понятное. Несмотря на столь печальный конец этой невероятной недели, Калинина все равно подарила незабываемые эмоции украинским болельщикам! Калинина – настоящий боец с большим характером! Ангелине можно пожелать только скорейшего выздоровления и ждать ее на Ролан Гаррос.

А что Рыбакина? 3 матча из 6 она выиграла на отказе соперниц, а еще в 2 поединках соперницы просто не могли реализовать кучу брейк-поинтов. Ига Свентек должна была обыгрывать Елену, ведь полька вела 6:2, 4:2, но вначале представительница Казахстана перевела игру на тай-брейк, где Ига получила травму, а затем полька снялась в третьем сете. Жасмин Паолини и Маркета Вондроушова, которых прошла Рыбакина, реализовали только 5 брейк-поинтов на двоих из 17! Нормальная победа у Рыбакиной была только над Аленой Остапенко в полуфинале, и то, во втором сете Рыбакина проигрывала 1:4, матч прервали из-за дождя, после чего она выиграла 5 геймов подряд.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Елена Рыбакина

ATP 1000 Рим

На Мастерсе в Риме не обошлось без представителей Украины. Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых впервые в карьере сыграл на тысячнике. Алексей начал с квалификации, где встретился с Александром Шевченко. К сожалению, пройти россиянина не получилось, Крутых уступил сопернику в двух сетах со счетом 4:6, 2:6 без каких-то особых шансов. Далее Алексей поехал на челленджер в Оэйраш, где вначале прошел опытного грунтовика Факундо Баньиса, а затем на двух тай-брейках уступил Фелипе Алвесу.

Перед началом турнира фаворитами на титул считались Карлос Алькарас и Новак Джокович. Интереса добавлял также тот факт, что это первый турнир в 2023 году, когда испанец и серб вместе сыграли на соревнованиях. Да и Карлитос впервые в карьере выступил на кортах Рима. Однако для обоих этот Мастерс стал провальным.

Карлос в 1/16 финала неожиданно уступил Фабиану Марожану. После титула в Барселоне и Мадриде, Карлос явно не был в своих 100% кондициях. Джокович завершил выступления в четвертьфинале. Там его обыграл Хольгер Руне в довольно скандальном поединке. Во втором сете Хольгер поскандалил с судьей, который принял ошибочное решение во время попадания мяча в аут после удара Джоковича. В третьем сете претензии судье высказывал уже Джокович из-за затяжки времени.

В финале Руне встретился с Даниилом Медведевым, который точно не является грунтовым специалистом, но который проводит хороший сезон. К сожалению, россиянин выиграл у датчанина со счетом 7:5, 7:5.

Юлия Стародубцева

Украинка выступила на грунтовом 60-тысячнике в Нейплсе, который проходил с 10 по 14 мая. Юлия стартовала с квалификации и дошла до финала турнира, выиграв 6 матчей. На старте турнира Стародубцева обыграла опытную Джейми Лоб, далее прошла бывшую 26-ю ракетку мира Тамиру Пашек, выиграла у Марселы Сакариас и Кайлы Дэй, а в финале уступила Кэролайн Доулхайд.

Вообще Стародубцева буквально ворвалась на американские фьючерсы. На ее счету в 2023 году уже есть трофей на 25-тысячнике, а теперь еще и финал на 60-тысячнике. Сейчас она поднялась на 381-ю строчку рейтинга WTA. Надеемся, что в скором времени она заиграет на турнирах серии WTA, и будем ждать ее в квалификации US Open 2023.


Instagram. Юлия Стародубцева

Катарина Завацкая

Катарина старается вернуться на свой настоящий уровень, играя на более-менее приемлемых турнирах ITF. За 2 недели она выступила на двух 100-тысячниках (в Трнаве и Мадриде), оба раза стартовала с квалификации и дважды вышла в четвертьфинал соревнований. В Словакии она не запомнилась какими-то неплохими победами, уступив Луции Гавличковой, а в Мадриде смогла пройти Клару Таусон, уйдя с 3 матчболов.

К сожалению, Катарина не сыграет на Ролан Гарросе. Возможно, Завацкой стоит отдохнуть от плотного графика турниров и вернуться в Тур с новыми силами.


Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Финал Киченок в Париже

Париж – звучит круто, но это не Ролан Гаррос, а 125-тысячник. Надежда Киченок вышла в финал парного разряда вместе с перспективной американкой Алишей Паркс. Там украинско-амеркианский тандем сыграл против Анны Данилиной и Веры Звоноревой.

К сожалению, выиграть титул не получилось. Надежда и Алиша вели 5:1 на решающем супер тай-брейке, имели 3 матчболла, но упустили победу. Главный вопрос к Надежде: почему она не играет со своей сестрой Людмилой, ведь у них была очень хорошая пара.


Instagram. Надежда Киченок, Алиша Паркс, Анна Данилина, Вера Звонорева

Трофей Молчанова

Денис успешно выступил на грунтовом челленджере в Турине. Молчанов вместе с Андреем Голубевым выиграл трофей в парном разряде. 20 мая украинско-казахстанский дуэт провел два поединка, поскольку игры были перенесены из-за стихийных бедствий в Италии. Интересно, что из-за дождя матчи пришлось перенести из грунта в зал. В полуфинальной встрече Молчанов и Голубев разобрались с Ариэлем Беаром и Адамом Павлашеком, а в финале обыграли первую сеяную пару Натаниэль Леммонс / Джон Пирс.

Молчанов провел 72-й финал на челленджерах и выиграл 35-й титул. В этом году украинец четвертый раз дошел до финала (второй раз вместе с Голубевым) и завоевал первый трофей. Благодаря победе в Турине, Денис Молчанов вернулся в топ-100 парного рейтинга АТР, заняв 92-ю строчку (+18 очков).


Instagram. Денис Молчанов та Андрей Голубев

Украинцы на турнирах ITF

За 2 недели украинские теннисисты выиграли 3 титула (причем все в паре) и трижды сыграли в финалах.

С 8 по 14 мая титулами отметились Эрик Ваншельбойм и Александр Овчаренко. Эрик вместе с Симоном Фройндом взял 15-тысячник в Варнамо. Для Эрика это второй парный титул в сезоне 2023.

Овчаренко вместе с Калином Йовановски выиграл 15-тысячник в Сербии. В финале украинско-македонский дуэт обыграл теннисистов без флага Андрея Чепелева и Николая Галяка. Для 21-летнего Александра Овчаренко это 3-й парный титул ITF в текущем сезоне и 7-й за карьеру, причем все трофеи были завоеваны на грунтовом покрытии.

С 15 по 21 мая Эрик успешно провел неделю в Эфиопии. Он дошел до финала 15-тысячника, но уступил первому сеяному Бенджамину Локу. До финала также добрался и Вячеслав Белинский, но в Боснии и Герцеговине. К сожалению, Вячеслав тоже не смог завоевать титул, проиграв Андрею Недичу в трех партиях.


Instagram. Вячеслав Белинский

Отдельно стоит отметить выступления Дарьи Снигур и Анны Познихиренко. Дарья сыграл на французских соревнованиях ITF W60, где вышла в полуфинал. Состав на турнире был далеко не самым сильным, поэтому полуфинальная стадия, на которой споткнулась Снигур, – явно не ее максимум. Украинка в двух сетах без шансов уступила Элис Роббе. Далее Снигур сыграет в квалификации к Ролан Гаррос, где в первом раунде она сразится с Катинкой фон Дайхман.

Познихиренко успешно выступила на прошлой неделе на 25-тысячнике в Бетани-Бич. В одиночном разряде она дошла до полуфинала, где проиграла Равине Кингсли, а в паре взяла трофей вместе с Алексой Глэтч.

29-летняя Анна Познихиренко в 24-й раз сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и завоевала 11-й титул. В этом году украинка впервые вышла в финал. Украинка занимает 652-е место в парном рейтинге WTA.


Instagram. Анна Познихиренко и Алекса Глетч

Снятине Рафаэля Надаля с Ролан Гаррос 2023

На прошлой неделе любители тенниса узнали ужасную, но вполне ожидаемую новость. 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль во время пресс-конференции в своей академии на Мальорке заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос, а также пропустит еще пару месяцев.

Испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В текущем сезоне на его счету всего 4 сыгранных матча и одна победа. Также бывший лидер мужского рейтинга АТР заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году.


Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафе можно пожелать только здоровья. Уходит эпоха, уходит легендарная Большая тройка. Таковы реалии тенниса, времена меняются, сейчас в Туре потихоньку появляются новые доминаторы.

Также с Открытого чемпионата Франции снялся и Энди Маррей. После 2017 года британец лишь раз играл на грунтовом мейджоре.

Три операции Радукану

Чемпионка US Open 2021 и главная звездочка тенниса пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Эмма рассказала, что уже перенесла все 3 операции и опубликовала соответствующий снимок в соцсетях.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал о диагнозе Эммы:

«Уникальная болезнь заставила Эмму Радукану сделать 3 операции! Как оказалось, у Эммы диагностировали carpal boss обеих кистей – это специфический костный нарост, возникающий у основания указательного или среднего пальца. Разрастаясь, эта шпора давит на сухожилие, что вызывает невыносимую боль. В случае Радукану она не могла продолжать играть в теннис более 90 минут.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, суть которого состоит в том, чтобы срезать костный нарост на обоих запястьях. Во время обследования, такую же шпору нашли и в голеностопе, что сделало и третью операцию неизбежной. Причины этой болезни неизвестны. На начальных стадиях люди спасаются противовоспалительными, льдом и фиксаторами, но когда это не помогает, они прибегают к радикальной операции.

Восстановление после таких операций может составлять вплоть до 3-5 месяцев, а значит, Эмма точно пропустит большую часть соревновательного сезона».

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итоги недели в теннисе статьи эксклюзив WTA Рим ATP Рим WTA Флоренция Ролан Гаррос 2023 ITF Нейплс Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Элина Свитолина Даяна Ястремская Жасмин Паолини Мэдисон Киз София Кенин Елена Рыбакина Беатрис Хаддад Майя Ига Свёнтек Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Хольгер Руне Даниил Медведев Катарина Завацкая Юлия Стародубцева Анна Познихиренко Дарья Снигур Рафаэль Надаль Эмма Радукану Эрик Ваншельбойм Вячеслав Белинский Александр Овчаренко Надежда Киченок Денис Молчанов Алиша Паркс Андрей Голубев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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