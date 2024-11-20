Наравне с Марадоной. Звезда Интера в пятерке лучших бомбардиров Аргентины
Лаутаро Мартинес забил 52-й мяч за национальную команду
Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вошел в пятерку лучших голеадоров национальной команды.
Форвард достиг отметки в 52 гола, отличившись забитым мячом в матче против Перу в 12-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0).
В рейтинге бомбардиров Аргентины Лаутро делит пятую строчку с легендарным Диего Марадоной. Выше находятся Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (41), Габриэль Батистута (55) и Лионель Месси (112).
Для того чтобы попасть в когорту лучших Мартинесу находилось сыграть 70 поединков за сборную.
What a way to do it too! 🙌#football #Argentina pic.twitter.com/ngSn9UTKUI— BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2024
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