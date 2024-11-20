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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:49
260
0

Наравне с Марадоной. Звезда Интера в пятерке лучших бомбардиров Аргентины

Лаутаро Мартинес забил 52-й мяч за национальную команду

20 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:49
260
0
Наравне с Марадоной. Звезда Интера в пятерке лучших бомбардиров Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вошел в пятерку лучших голеадоров национальной команды.

Форвард достиг отметки в 52 гола, отличившись забитым мячом в матче против Перу в 12-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0).

В рейтинге бомбардиров Аргентины Лаутро делит пятую строчку с легендарным Диего Марадоной. Выше находятся Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (41), Габриэль Батистута (55) и Лионель Месси (112).

Для того чтобы попасть в когорту лучших Мартинесу находилось сыграть 70 поединков за сборную.

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Диего Марадона Лаутаро Мартинес статистика Эрнан Креспо Серхио Агуэро Габриэль Батистута Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Перу по футболу ЧМ-2026 по футболу Аргентина - Перу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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