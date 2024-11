Наравне с Марадоной. Звезда Интера в пятерке лучших бомбардиров Аргентины

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вошел в пятерку лучших голеадоров национальной команды.

Форвард достиг отметки в 52 гола, отличившись забитым мячом в матче против Перу в 12-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0).

В рейтинге бомбардиров Аргентины Лаутро делит пятую строчку с легендарным Диего Марадоной. Выше находятся Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (41), Габриэль Батистута (55) и Лионель Месси (112).

Для того чтобы попасть в когорту лучших Мартинесу находилось сыграть 70 поединков за сборную.

