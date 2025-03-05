Лига чемпионов05 марта 2025, 20:57 | Обновлено 05 марта 2025, 20:59
204
0
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Лаутаро забил в ворота Фейеноорда
Аргентинский страйкер забил второй гол своей команды в матче
05 марта 2025, 20:57 | Обновлено 05 марта 2025, 20:59
204
0
В среду, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».
Встречу принимает Де Кейп в Роттердаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 50-й минуте матча аргентинский страйкер гостей Лаутаро Мартинес увеличил преимущество своей команды в счете. 0:2 на табло Де Кейп.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2025, 13:51 5
Александр Зубков может выйти на поле в следующем матче «Трабзонспора»
Футбол | 05 марта 2025, 20:31 3
Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву
Бокс | 05.03.2025, 00:40
Бокс | 05.03.2025, 08:51
Футбол | 05.03.2025, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 22:25 1
05.03.2025, 08:06 33
04.03.2025, 15:08
05.03.2025, 01:20 4
04.03.2025, 12:59 2
04.03.2025, 11:58 12
03.03.2025, 21:14
04.03.2025, 00:14