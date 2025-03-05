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Лига чемпионов
05 марта 2025, 20:57 | Обновлено 05 марта 2025, 20:59
204
0

ВИДЕО. Отрыв увеличен. Лаутаро забил в ворота Фейеноорда

Аргентинский страйкер забил второй гол своей команды в матче

05 марта 2025, 20:57 | Обновлено 05 марта 2025, 20:59
204
0
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Лаутаро забил в ворота Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В среду, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».

Встречу принимает Де Кейп в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте матча аргентинский страйкер гостей Лаутаро Мартинес увеличил преимущество своей команды в счете. 0:2 на табло Де Кейп.

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Лаутаро забил в ворота Фейеноорда

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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