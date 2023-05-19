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WTA
19 мая 2023, 20:37 | Обновлено 19 мая 2023, 20:40
274
1

Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»

Украинка прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в полуфинале тысячника в Риме

19 мая 2023, 20:37 | Обновлено 19 мая 2023, 20:40
274
1
Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В пятницу, 19 мая, состоялся полуфинальный матч в нижней части турнирной сетки на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей страны 404 Вероникой Кудерметовой (WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинки. Благодаря этой победе Ангелина впервые вышла в финал соревнований на уровне WTA 1000.

После завершения встречи Калинина прокомментировала свой успех:

«Как я себя чувствую? Чувствую себя так, что не чувствую ног. В целом на этом турнире я уже столько отыграла, три сета, потом снова три сета, и снова три сета... Так что как могу, так и двигаюсь. Я счастлива, что прошла дальше.

Но турнир еще не закончился, да. Завтра меня ждет еще одна битва. Обе теннисистки (Рыбакина и Остапенко – ред.) – это игроки высочайшего уровня. На таких турнирах никогда не бывает легко. В первую очередь я должна восстановить силы. Но это невероятные эмоции. Я борюсь, я иду дальше и это новый опыт для меня, я действительно очень счастлива.

И ещё я хотела бы добавить, что для меня очень важно сейчас выигрывать каждый матч, учитывая через что проходит Украина... Я надеюсь, что я даю людям немного света, немного положительных эмоций для моей страны. И я надеюсь, что украинцы получают немного удовольствия».

В матче за трофей на тысячнике в столице Италии украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина – Алена Остапенко.

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Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Рим
Источник Большой теннис Украины
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Галина Кулик
Дякуємо Ангеліні за такі емоції Пишаємось та чекаємо фіналу 
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