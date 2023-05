Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»

В пятницу, 19 мая, состоялся полуфинальный матч в нижней части турнирной сетки на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей страны 404 Вероникой Кудерметовой (WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинки. Благодаря этой победе Ангелина впервые вышла в финал соревнований на уровне WTA 1000.

После завершения встречи Калинина прокомментировала свой успех:

«Как я себя чувствую? Чувствую себя так, что не чувствую ног. В целом на этом турнире я уже столько отыграла, три сета, потом снова три сета, и снова три сета... Так что как могу, так и двигаюсь. Я счастлива, что прошла дальше.



Но турнир еще не закончился, да. Завтра меня ждет еще одна битва. Обе теннисистки (Рыбакина и Остапенко – ред.) – это игроки высочайшего уровня. На таких турнирах никогда не бывает легко. В первую очередь я должна восстановить силы. Но это невероятные эмоции. Я борюсь, я иду дальше и это новый опыт для меня, я действительно очень счастлива.



И ещё я хотела бы добавить, что для меня очень важно сейчас выигрывать каждый матч, учитывая через что проходит Украина... Я надеюсь, что я даю людям немного света, немного положительных эмоций для моей страны. И я надеюсь, что украинцы получают немного удовольствия».

В матче за трофей на тысячнике в столице Италии украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина – Алена Остапенко.

"I really hope that I give a small light and some positive emotions for my country" 💙💛@angie_kalinina | #IBI23 pic.twitter.com/q3sqdTKxmS