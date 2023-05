Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В полуфинальном матче украинка в трех сетах выиграла у Вероники Кудерметовой (WTA 12), которая выступает без флага, за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [11] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 5:7, 7:5, 2:6

Уже с первых минут матча было понятно, что Ангелина полностью отдохнула после 4-часового марафона с Беатрис Хаддад Майей в четвертьфинале. На старте первой партии Кудерметова ожидаемо хорошо подавала, что нельзя сказать про Калинину. Вплоть до 8-го гейма у украинки возникали проблемы на своей подаче.

В 3-м гейме Ангелина выдала два топовых хайлайта и ушла с 15:30 на подаче. В 3-м гейме украинка не смогла реализовать брейк-поинт, что, видимо, частично повлияло на ее уверенность. Ангелина висела на 3 брейк-поинтах в 4-м гейме и на пяти в 6-м, но все спасла и смогла сохранить равенство в счете.

В седьмом гейме Ангелина сделала брейк и начала диктовать уже свой ход игры. Она поняла, что Кудерметова достаточно слабо играет на втором мяче, начала точнее принимать подачу и выводить розыгрыши в свою пользу.

В 8-м гейме Ангелина наконец-то спокойно провела свой гейм на подаче и повела 5:3. Однако сразу закрыть россиянку не получилось. Кудерметова сделала брейк, когда Ангелина подавала на сет, и счет стал 5:5. Вероника тут же повела 30:0 в 11-м гейме, но… Калинина выиграла 4 поинта подряд, один из которых в суперралли при 15:30, а затем подала на партию!

Кудерметова выглядела потерянной. Еще бы, сколько раз Калинина перекинула мяч через россиянку, когда та выходила к сетке? Наверное, Вероника даже в парных матчах так часто не проигрывает розыгрыши таким образом. Коуч и муж теннисистки из страны 404 даже ничего не стал подсказывать Кудерметовой, когда та жестами апеллировала к своему боксу. Единственное, что он смог выдать: «я не знаю что ты хочешь, ищи вопросы к себе». Ну и несколько раз пытался подбодрить свою жену «камонами», но Ангелину было уже не остановить.

Во втором сете Ангелина спасла брейк-поинт в 4-м гейме, а вышла на геймбол… Угадайте как? Верно! Снова перекинув Кудерметову! А далее Ангелина сделала брейк с 0:30, а затем успешно подала, повела 4:2, посмотрела в сторону украинских болельщиков, крикнула «камон» и почувствовала вкус приближающейся победы.

Теннисистки спокойно выиграли по 2 гейма и Ангелина вышла подавать на матч. Легко, как и ожидалось, не получилось. Зато получилось шокировать, в первую очередь, себя. Украинка проиграла 12 поинтов подряд: под 0 отдала свою подачу, под 0 уступила на приеме и под 0 отлетела в 12-м гейме. А в сумме украинка проиграла 16 поинтов подряд, еще без шансов был проигран 9-й гейм. Та самая приближающееся победа отдалилась, как оказалось в итоге – на 8 геймов.

Ангелина взяла туалетный перерыв (5 минут), переоделась, выплеснула эмоции (что было видно по ее лицу, когда она выходила из подтрибунного помещения), вышла на корт, повела 40:0 на приеме и сделала брейк на старте третьего сета с 4-го брейк-поинта.

Что было в конце второго сета – непонятно, но это неважно. Ангелина снова поверила в себя, снова начала летать по корту и как итог – 4:0! Сделать третий брейк подряд и претендовать на 6:0 не получилось, но и это не столь важно. Калинина не растерялась, плюс-минус спокойно взяла свою подачу, счет стал 5:1, Кудерметова подала на 5:2 (четыре раза счет был 40:40, однако без брейк-поинтов), но камбека не случилось, да и не могло случиться. Калинина вышла на подачу и просто раскидала Кудерметову! 6:2 и столь желанный финал!

С такой игрой от украинки вполне можно рассчитывать и на титул. Ангелина радует своей стабильностью в розыгрышах, уверенностью, бойцовским характером, не самым мощным, но точным и умным теннисом!



Это была третья встреча теннисисток. Ангелина выиграла 2-й поединок.

Калинина впервые в карьере сыграет в финале на уровне турниров WTA 1000. Победа над 12-й ракеткой мира – самая рейтинговая победа Ангелины в карьере.

В матче за трофей на тысячнике в столице Италии украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина – Алена Остапенко.

