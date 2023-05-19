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  4. Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
WTA
19 мая 2023, 19:31 | Обновлено 19 мая 2023, 20:05
6781
46

Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову

Ангелина вышла в свой первый финал в карьере на уровне соревнований WTA 1000

19 мая 2023, 19:31 | Обновлено 19 мая 2023, 20:05
6781
46
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В полуфинальном матче украинка в трех сетах выиграла у Вероники Кудерметовой (WTA 12), которая выступает без флага, за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [11] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 5:7, 7:5, 2:6

Уже с первых минут матча было понятно, что Ангелина полностью отдохнула после 4-часового марафона с Беатрис Хаддад Майей в четвертьфинале. На старте первой партии Кудерметова ожидаемо хорошо подавала, что нельзя сказать про Калинину. Вплоть до 8-го гейма у украинки возникали проблемы на своей подаче.

В 3-м гейме Ангелина выдала два топовых хайлайта и ушла с 15:30 на подаче. В 3-м гейме украинка не смогла реализовать брейк-поинт, что, видимо, частично повлияло на ее уверенность. Ангелина висела на 3 брейк-поинтах в 4-м гейме и на пяти в 6-м, но все спасла и смогла сохранить равенство в счете.

В седьмом гейме Ангелина сделала брейк и начала диктовать уже свой ход игры. Она поняла, что Кудерметова достаточно слабо играет на втором мяче, начала точнее принимать подачу и выводить розыгрыши в свою пользу.

В 8-м гейме Ангелина наконец-то спокойно провела свой гейм на подаче и повела 5:3. Однако сразу закрыть россиянку не получилось. Кудерметова сделала брейк, когда Ангелина подавала на сет, и счет стал 5:5. Вероника тут же повела 30:0 в 11-м гейме, но… Калинина выиграла 4 поинта подряд, один из которых в суперралли при 15:30, а затем подала на партию!

Кудерметова выглядела потерянной. Еще бы, сколько раз Калинина перекинула мяч через россиянку, когда та выходила к сетке? Наверное, Вероника даже в парных матчах так часто не проигрывает розыгрыши таким образом. Коуч и муж теннисистки из страны 404 даже ничего не стал подсказывать Кудерметовой, когда та жестами апеллировала к своему боксу. Единственное, что он смог выдать: «я не знаю что ты хочешь, ищи вопросы к себе». Ну и несколько раз пытался подбодрить свою жену «камонами», но Ангелину было уже не остановить.

Во втором сете Ангелина спасла брейк-поинт в 4-м гейме, а вышла на геймбол… Угадайте как? Верно! Снова перекинув Кудерметову! А далее Ангелина сделала брейк с 0:30, а затем успешно подала, повела 4:2, посмотрела в сторону украинских болельщиков, крикнула «камон» и почувствовала вкус приближающейся победы.

Теннисистки спокойно выиграли по 2 гейма и Ангелина вышла подавать на матч. Легко, как и ожидалось, не получилось. Зато получилось шокировать, в первую очередь, себя. Украинка проиграла 12 поинтов подряд: под 0 отдала свою подачу, под 0 уступила на приеме и под 0 отлетела в 12-м гейме. А в сумме украинка проиграла 16 поинтов подряд, еще без шансов был проигран 9-й гейм. Та самая приближающееся победа отдалилась, как оказалось в итоге – на 8 геймов.

Ангелина взяла туалетный перерыв (5 минут), переоделась, выплеснула эмоции (что было видно по ее лицу, когда она выходила из подтрибунного помещения), вышла на корт, повела 40:0 на приеме и сделала брейк на старте третьего сета с 4-го брейк-поинта.

Что было в конце второго сета – непонятно, но это неважно. Ангелина снова поверила в себя, снова начала летать по корту и как итог – 4:0! Сделать третий брейк подряд и претендовать на 6:0 не получилось, но и это не столь важно. Калинина не растерялась, плюс-минус спокойно взяла свою подачу, счет стал 5:1, Кудерметова подала на 5:2 (четыре раза счет был 40:40, однако без брейк-поинтов), но камбека не случилось, да и не могло случиться. Калинина вышла на подачу и просто раскидала Кудерметову! 6:2 и столь желанный финал!

С такой игрой от украинки вполне можно рассчитывать и на титул. Ангелина радует своей стабильностью в розыгрышах, уверенностью, бойцовским характером, не самым мощным, но точным и умным теннисом!

Это была третья встреча теннисисток. Ангелина выиграла 2-й поединок.

Калинина впервые в карьере сыграет в финале на уровне турниров WTA 1000. Победа над 12-й ракеткой мира – самая рейтинговая победа Ангелины в карьере.

В матче за трофей на тысячнике в столице Италии украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина – Алена Остапенко.

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Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Рим отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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Fdail
Просто молодчинка. Перший фінал мастерса . Трохи змусила понервувати в другому сеті, але потім зібралася й просто винесла суперницю. Вітання та подяка за емоції , які давно не відчував від українського тенісу. Успіхів у фіналі!!!
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+26
sirjoga
Цей вир емоцій, які Ангеліна подарувала тенісним вболівальникам на цьому тижні - дорогого коштує. Ця  дівчина має справжній український характер. Чекаємо на перемогу в фіналі. PS. Козацькому роду нема переводу!!!
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+22
Олександр Радченко
Супер ! Я не верил в её после второго сета .Всю трансляцию было противно слушать мужа -ублюдка кудмертовой. 
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+17
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Науменко
Не повинно зло перемагати добро, на може манкурт перемогти вільну людину. Браво Геля, вказала рабу його місце . Чекаємо скорішої перемоги над лютим ворогом. Слава УКРАЇНІ!
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+16
locator-x
По розуму і тактиці Геля точно точно входить в топ-10. Їй би ще стабільності в довгих розіграшах... Але як вона розводила сьогодні росіянку, як провокувала на удари, які в неї не виходили, це браво! 
І харакетер. Провал в кінці другого сету катастрофічний... ну нічого. Зібралася - і перемогла!
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+16
roman75zpr
Ангелина!!!! Нет слов...
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+16
suforza1921
Коли я роки два з лишком тому писав, коли ще Геля була внизу першої сотні, а Світоліна тільки планувала вагітність, що Калініна - це майбутня перша ракетка України, з мене кепкували. Ну-ну) Молодець, дівчинко! Якщо вдасться виграти Рим, то за досягненнями це точно буде поточний другий результат в історії українського жіночого тенісу після Еліни.
Особливо приємно, що на шляху до фіналу винесла мокшанку кадирмамєдову)))
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+15
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Александр Ад
Геля твій зірковий час!Ще один крок!Рашизм не пройшов!Слава Україні!
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+14
Stanislav Matusevych
Дуже крутий матч і дуже крута перемога! Хоча після того, як Ангеліна з рахунку 5:3 у другому сеті програла чотири гейми поспіль під нуль, я просто зі злості пішов вечеряти. І дуже здивувався рахунку 3:0 у третій партії, коли повернувся. Де Ангеліна взяла емоції та потужність на вирішальну партію, відверто не розумію. Але це було реально круто, і гра вийшла найвищої якості. Одразу декілька м'ячів можна номінувати на найкращий розіграш турніру. І на матч вдалося, нарешті, спокійно подати. Не потиснула руку кацапці і у післяматчовій промові згадала про Україну та українців. Все супер.
Тепер очікуємо фіналу, де в будь-якому випадку Ангеліні протистоятиме чергова на турнірі гарматниця. Найголовніше питання: чи залишилися сили та емоції?
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+13
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Andrey_1992
ось він характер, сьогодні найкращий день в жіночому тенісі особисто для мене...після перемоги Світоліної на підсумковому турнірі, тоді я був в екстазі!!!!
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+13
u6464u
Скільки ж понадобилось кропіткої праці  щоб досягнути цього успіху, а можно було залишитися в перспективних , це приклад для юних дарованій, як тяжка праця приносить результат, тут справді потрібно подякувати сімї Калініних починаючи з бабусі , подальших перемог, порадували ,дякуєм.
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+12
Alehandro
Нема слів - одні емоції)
Не розумію тих, хто в коментах ховав Гелю після другого сету...
Чекаємо на фінал з Остапенко
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+12
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Назар Пундяк Fin
Світоліна перевдягайся ми тебе впізнали))))
Колись ти була експерт по Риму)), 
тепер Калініна має шанс)))
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+12
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Nostradamus
Умничка!!! Не сомневался! Браво! 
Может еще и Остапенко порадует 
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+12
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Sashamar
Знаєте, от можна ходити і нити, мовляв, нехай їх дискваліфікують, нехай не допустять, нехай їм буде погано... І нічого не вийде, бо слідом прийде твоя колишня подруга і почне розповідати буквально, що "коні не винні". 
А можна мовчки без гучних заяв відправляти Z-татарку разом з усією її "Татнефтью" нафтопроводом "Дружба". Раз, другий... скільки треба, стільки і відправляти. 
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+11
VITASS
9 сейв брейків це вам не хухри мухри . Це теоретично 9 програних геймів. Півтора сети. І хто скаже що наша АНГЕЛіночка не боєць. І це проти досить потужної і вдачливої кацапки. Гра вийшла менш напружливою, але не менш валідольною за попередню. Тим цінніше буде ця перемога. Вітаю Гелю, вітаю всіх нас. Фінал 1000ка 
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+11
alex55
Браво!!! Молодець. Оце справжня КАЛІНІНА.
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+11
romeoboss
Красуня Анхелина! Молтдець!Ти у фінале!
Ми у фіналі! Дуже гарно грала!
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+11
Pasha007
Боже дай щоб вона перемогла ....і дякую що перемогла татарокацапку!
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+10
Vitason
После такого долгого сложного матча 3 ч. 41 м. и снова выдать практически тоже самое 2 ч.55 м. просто немыслимый объем выносливости достойно самых высших похвал,она лучшая как минимум на этом турнире и думаю что это переломный ее момент,дальше будет ещё круче,она пойдет очень высоко ,ждём на титул БШ,в скором будущем!!!!!!
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+10
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