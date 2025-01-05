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  4. Барселона нацелилась на бесплатное подписание. Это звезда АПЛ
Испания
05 января 2025, 18:50 |
572
0

Барселона нацелилась на бесплатное подписание. Это звезда АПЛ

Каталонцы интересуются Сон Хын Мином

05 января 2025, 18:50 |
572
0
Барселона нацелилась на бесплатное подписание. Это звезда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

«Барселона» хочет подписать корейского нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, сообщает El Nacional.

По информации источника, игрок может стать свободным агентом летом 2025 года. Будущее игрока в английском клубе остается неопределенным, нападающий хочет выиграть трофеи, что ему не удается сделать в «Тоттенхэме». Каталонцы попытаются подписать предварительное соглашение с игроком в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Сона в 38 миллионов евро. Контракт игрока со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет подписать нападающего.

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Сон Хын Мин Тоттенхэм Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: El Nacional
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