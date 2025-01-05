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  4. Суперусиление. Милан может арендовать у Барселоны звездного полузащитника
Италия
05 января 2025, 18:52 |
509
0

Суперусиление. Милан может арендовать у Барселоны звездного полузащитника

Дани Ольмо может переехать в Италию

05 января 2025, 18:52 |
509
0
Суперусиление. Милан может арендовать у Барселоны звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо может стать игроком «Милана», сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 26-летний футболист, которого «сине-гранатовые» так и не смогли зарегистрировать на вторую часть сезона, может быть арендован итальянским грандом на полгода.

Миланский клуб активно следит за ситуацией. Остальные клубы, которые следят за Ольмо, предлагают полноценные трансферы.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на бесплатныый трансфер звезды АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: Corriere della Sera
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