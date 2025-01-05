Суперусиление. Милан может арендовать у Барселоны звездного полузащитника

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо может стать игроком «Милана», сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 26-летний футболист, которого «сине-гранатовые» так и не смогли зарегистрировать на вторую часть сезона, может быть арендован итальянским грандом на полгода.

Миланский клуб активно следит за ситуацией. Остальные клубы, которые следят за Ольмо, предлагают полноценные трансферы.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на бесплатныый трансфер звезды АПЛ.