ВИДЕО. Легенды футбола устроили снежную битву перед игрой Ливерпуль – МЮ

5 января состоится центральный матч 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Перед матчем сильный снег выпал на поле, что могло стать причиной переноса встречи. Однако игра состоится в запланированное время.

Перед поединком именитые экс-игроки Джейми Каррагер и Гари Невилл, которые сейчас работают экспертами, находились на поле. Каррагер, который во время своей карьеры выступал за «Ливерпуль», решил помочь почистить стадион и убрать снег. Бывший защитник сбрасывал снег с поля, а Невилл, который ранее играл за «Манчестер Юнайтед», перебрасывал снег обратно на газон.