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Англия
05 января 2025, 18:10 | Обновлено 05 января 2025, 18:32
1062
0

ВИДЕО. Легенды футбола устроили снежную битву перед игрой Ливерпуль – МЮ

Джейми Каррагер и Гари Невилл перебрасывались снегом на стадионе

05 января 2025, 18:10 | Обновлено 05 января 2025, 18:32
1062
0
ВИДЕО. Легенды футбола устроили снежную битву перед игрой Ливерпуль – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер и Гари Невилл

5 января состоится центральный матч 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Перед матчем сильный снег выпал на поле, что могло стать причиной переноса встречи. Однако игра состоится в запланированное время.

Перед поединком именитые экс-игроки Джейми Каррагер и Гари Невилл, которые сейчас работают экспертами, находились на поле. Каррагер, который во время своей карьеры выступал за «Ливерпуль», решил помочь почистить стадион и убрать снег. Бывший защитник сбрасывал снег с поля, а Невилл, который ранее играл за «Манчестер Юнайтед», перебрасывал снег обратно на газон.

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видео Джейми Каррагер Гари Невилл Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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