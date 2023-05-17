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WTA
17 мая 2023, 15:54 |
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Про Серену Уильямс выпустят сериал

В производстве участвует ее компания

17 мая 2023, 15:54 |
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Про Серену Уильямс выпустят сериал
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

ESPN анонсировал будущий сериал о Серене Уильямс.

Сериал создан совместно с ESPN, Religion of Sports, 199 Productions, а также компанией Nine Two Six, принадлежащей Уильямс.

Отметим, что на создание этого сериала авторов вдохновил сериал об известном игроке в американский футбол «Человек на арене: Том Брэйди», который получил премию «Эмми».

В описании сообщается, что сериал о Серене будет самым полным, сокровенным и убедительным описанием ее легендарной карьеры из первых уст с ключевыми фигурами ее жизни. Режиссером сериала станет спортивный документалист Готэм Чопра.

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Серена Уильямс lifestyle
Источник Sport.ua
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