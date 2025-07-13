Дуэ и чехарда с бутсами. Талант ПСЖ позволяет себе то, что не могут звезды

Летом минувшего года Пари Сен-Жермен выложил 50 миллионов евро за молодого вингера Ренна Дезире Дуэ. После эпохи сумасшедших инвестиций в звезд калибра Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Неймара и Килиана Мбаппе, подобная трата денег со стороны руководства парижан как минимум части болельщиков показалась крайне странной – мол, кто такой этот Дуэ и чего он добился, чтобы за него платить столько? Да и показатели результативности Дезире в стане бретонцев не слишком-то и впечатляли – в сезоне-2023/24 вингер отличился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 31 поединке за Ренн в рамках французской Лиги 1.

Но за прошедший год Дезире Дуэ продемонстрировал фантастический прогресс, а ключевой перформанс этот вингер явил миру в финале Лиги чемпионов-2024/25 против Интера. Матч, в котором ПСЖ буквально на запчасти разобрал миланцев (5:0), стал истинным бенефисом Дуэ, который забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу, поучаствовав, тем самым, в более чем половине голевых действий своей команды.

Неудивительно, что за год оценочная стоимость Дуэ на портале Transfermarkt выросла втрое – с 30 до 90 миллионов евро. Прямо сейчас Дезире наряду с Хвичей Кварацхелией и Усманом Дембеле является самым дорогим активом ПСЖ, причем потенциально именно Дуэ видится наиболее перспективным из этой троицы, так как он моложе грузина на четыре года, а своего соотечественника француза – на восемь.

Впрочем, статус одного из величайших талантов современного европейского футбола вовсе не дает возможности Дуэ “делать деньги из воздуха” на своей популярности. Наоборот, вы очень удивитесь, когда узнаете, что прямо сейчас у Дезире даже нет личного спонсорского контракта с каким-либо производителем спортивной одежды, что давно является нормой для звезд первой величины (и не только).

Удивительно, но факт: Дуэ практически на каждый матч выходит в другом комплекте бутс, нежели ранее. Так как Дезире не обременен контрактными обязательствами в этом вопросе, то он может позволить себе то, что недоступно для большинства звезд современного футбола. Вингер просто использует ту обувь, которая ему подходит по настроению в каждый конкретный момент, из-за чего даже на его карусели фотографий в социальных сетях на любом новом снимке можно увидеть, как Дезире обут в другие бутсы, нежели ранее – достаточно уникальный случай для современного футбольного мира, где контракты со звездными футболистами спонсоры зачастую стараются подписывать заблаговременно, когда исполнители еще даже не успели как следует о себе заявить на взрослом уровне.

По данным испанского издания AS, только за свой первый сезон в Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ поменял 25 различных моделей футбольных бутс. Порой вингер парижан прибегает к тому, что на разминку надевает одну модель, а непосредственно на матч – другую, или же может произвести замену обуви прямо по ходу поединка.

Даже на клубном чемпионате мира-2025 в США Дуэ успел отличиться своей коронной «фишкой» с чехардой вокруг использования бутс. Перед матчем против Сиэтл Саундерс камеры зафиксировали, как Дезире разминался в бутсах от Puma, но на игру вышел уже в обуви от Nike! А уже на следующий матч – против Интер Майами, цвета которого ныне защищает легендарный аргентинец Лионель Месси, – Дуэ вышел в бутсах от adidas!

Кажется, Дуэ просто глумится над производителями спортивной амуниции и потенциальными спонсорами, давая им понять, что уже более чем готов к подписанию личного контракта с тем из них, кто соизволит обеспечить ему наиболее выгодные условия для сотрудничества. По неофициальным данным, уже в следующем сезоне, скорее всего, чехарда с бутсами у Дуэ завершится. Ныне сразу несколько крупных брендов, специализирующихся на производстве спортивной обуви, направили в адрес Дезире свои эксклюзивные предложения о сотрудничестве.

Пока нет никакой информации о том, кому Дуэ ответит отказом, а с кем, наконец-то, согласится сотрудничать, но для потенциальных спонсоров контракт с Дезире однозначно будет серьезным маркетинговым достижением, ведь речь идет о возможности завербовать одного из наиболее талантливых вундеркиндов современности. А за это не грех и хорошенько заплатить. Жаль только, что после заключения контракта Дуэ лишится определенной, причем весьма колоритной, частички самого себя, ведь многие его фанаты уже так привыкли к частым «обувным перевоплощениям» своего кумира, что в начале матчей первым делом спешат идентифицировать, в каких же бутсах Дезире вышел на поле в этот раз, а некоторые наиболее суеверные почитатели таланта французского вингера так и вовсе уже составили списки из фартовой и не очень обувки…

Текст: meta.ua