«Две эмоции – грусть и гордость». Слот прокомментировал смерть Диогу Жоты

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем с «Престоном» прокомментировал смерть Диогу Жоты:

«Прежде всего, эта ситуация сильно ударила по нам всем, но это ничто по сравнению с тем горем, которое сейчас переживают его родители, жена Руте, дети и вся семья. Первое, что мы все чувствуем, — это печаль.

Второе чувство, которое приходит мне в голову, — это гордость. Думаю, его родители и Руте могут гордиться этим футболистом и тем, каким человеком он был. Особенно человеком, конечно.

Я общался со многими его партнерами по команде, с сотрудниками клуба — все говорили, каким замечательным он был. И что он всегда оставался самим собой.

Вот эти две эмоции — грусть и гордость. Но, конечно, грусть значительно преобладает».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» без презентации тайно вписал кипера в состав.