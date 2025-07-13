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  4. «Две эмоции – грусть и гордость». Слот прокомментировал смерть Диогу Жоты
Англия
13 июля 2025, 18:46 |
157
0

«Две эмоции – грусть и гордость». Слот прокомментировал смерть Диогу Жоты

Нидерландский тренер прокомментировал смерть португальского нападающего

13 июля 2025, 18:46 |
157
0
«Две эмоции – грусть и гордость». Слот прокомментировал смерть Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем с «Престоном» прокомментировал смерть Диогу Жоты:

«Прежде всего, эта ситуация сильно ударила по нам всем, но это ничто по сравнению с тем горем, которое сейчас переживают его родители, жена Руте, дети и вся семья. Первое, что мы все чувствуем, — это печаль.

Второе чувство, которое приходит мне в голову, — это гордость. Думаю, его родители и Руте могут гордиться этим футболистом и тем, каким человеком он был. Особенно человеком, конечно.

Я общался со многими его партнерами по команде, с сотрудниками клуба — все говорили, каким замечательным он был. И что он всегда оставался самим собой.

Вот эти две эмоции — грусть и гордость. Но, конечно, грусть значительно преобладает».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» без презентации тайно вписал кипера в состав.

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Арне Слот Диогу Жота Ливерпуль Престон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу товарищеские матчи
Даниил Кирияка Источник: Liverpool.com
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