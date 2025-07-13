По понятной причине: Ливерпуль без презентации тайно вписал кипера в состав
Ожидается, что Гиорги Мамардашвили дебютирует за команду в спарринге против Престона
Английский клуб Ливерпуль вписал 24-летнего грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили в состав. Имя и фамилия грузина теперь есть в списке вратарей на официальном сайте команды.
Ливерпуль приобрел Мамардашвили у испанской Валенсии еще летом 2024 года за 30 миллионов евро. Сезон 2024/25 Гиорги отыграл за летучих мышей на правах аренды.
Мамардашвили не был официально представлен как игрок Ливерпуля. Дело в том, что он прибыл в расположение мерсисайдцев 2 июля, а 3 числа стало известно о смерти футболиста красных – Диогу Жоты. Презентация Гиорги была запланирована как раз на 3 июля, но теперь перенесена на неопределенной срок, сообщает This is Anfield.
Кроме того, ожидается, что Мамардашвили дебютирует за Ливерпуль в сегодняшнем товарищеском матче против Престона. Спарринг начнется в 17:00 по Киеву, а видеотрансляция игры будет доступна спонсорам YouTube-канала мерсисайдцев.
ФОТО. Мамардашвили числится в списке голкиперов Ливерпуля на официальном сайте команды
ФОТО. Мамардашвили летит в Ливерпуль 2 июля. После этого презентации все еще не было
ФОТО. Мамардашвили присутствовал на похоронах Диогу Жоты
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