По понятной причине: Ливерпуль без презентации тайно вписал кипера в состав

Английский клуб Ливерпуль вписал 24-летнего грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили в состав. Имя и фамилия грузина теперь есть в списке вратарей на официальном сайте команды.

Ливерпуль приобрел Мамардашвили у испанской Валенсии еще летом 2024 года за 30 миллионов евро. Сезон 2024/25 Гиорги отыграл за летучих мышей на правах аренды.

Мамардашвили не был официально представлен как игрок Ливерпуля. Дело в том, что он прибыл в расположение мерсисайдцев 2 июля, а 3 числа стало известно о смерти футболиста красных – Диогу Жоты. Презентация Гиорги была запланирована как раз на 3 июля, но теперь перенесена на неопределенной срок, сообщает This is Anfield.

Кроме того, ожидается, что Мамардашвили дебютирует за Ливерпуль в сегодняшнем товарищеском матче против Престона. Спарринг начнется в 17:00 по Киеву, а видеотрансляция игры будет доступна спонсорам YouTube-канала мерсисайдцев.

ФОТО. Мамардашвили числится в списке голкиперов Ливерпуля на официальном сайте команды

ФОТО. Мамардашвили летит в Ливерпуль 2 июля. После этого презентации все еще не было

ФОТО. Мамардашвили присутствовал на похоронах Диогу Жоты