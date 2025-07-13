13 июля пройдет товарищеский матч, в котором Престон Норт Энд встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Престон Норт Энд

Команда была первым грандом британского футбола. Причем еще в те времена, когда и такого термина не придумали. Но в 1889-1890 она дважды стала чемпионом страны и взяла кубок. Кто тогда мог подумать, что первое место уже больше не достанется? А в кубке выиграют только однажды, в 1938-м году?

Достаточно сказать, что прорывом стало то, что получилось вернуться хотя бы в Чемпионшип. Но и там надолго не задержались. Вроде бы после тяжелого старта, после смены тренера, во втором круге начало получаться, в том числе и в кубке, после приходя на пост менеджера Хеккингботтома. Но в итоге все закончилось спасением в виде 20-го места - минимально опередили Лутон. Посмотрим, что получится у Пола, но многие футболисты уже ушли. В том числе и Вудмен, которого подписал как раз следующий соперник.

Ливерпуль

Клуб год назад столкнулся с пугающим вызовом в виде ухода Клоппа. Но оказалось, что Юргена получилось заменить максимально удачно. Арне Слот выиграл с ходу Английскую Премьер-Лигу. Вот только при этом в остальных турнирах были неудачи, от вылета по пенальти в Лиге чемпионов с ПСЖ и до поражения в финале Кубка Лиги! Впрочем, отпраздновали чемпионство отлично, при этом переподписав Салаха и ван Дейка.

Но все же, в отличие от 2024-го, команда меняется. Александер-Арнольд ушел в Реал, трагически погиб Диого Жота - из-за этого даже перенесли старт предсезонки. На чемоданах еще и Луис Диас, впрочем, и новичков накупили, не скупясь: из Байера забрали Виртца (за 125 миллионов!) и Фримпонг, также приобрели у Борнмута Керкеза.

Статистика личных встреч

Всего провели четыре поединка, два в кубке и пара товарищеских. И неизменно выигрывал только Ливерпуль.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сейчас что-то в этой, столь разной по силам, паре что-то поменяется. Чемпион страны начнет сбор с победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,63).