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Товарищеские матчи
Престон Норт Энд
13.07.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
13 июля 2025, 01:32 | Обновлено 13 июля 2025, 01:33
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0

Престон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 13 июля и начнется в 17:00 по Киеву

13 июля 2025, 01:32 | Обновлено 13 июля 2025, 01:33
12
0
Престон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Престон

13 июля пройдет товарищеский матч, в котором Престон Норт Энд встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Престон Норт Энд

Команда была первым грандом британского футбола. Причем еще в те времена, когда и такого термина не придумали. Но в 1889-1890 она дважды стала чемпионом страны и взяла кубок. Кто тогда мог подумать, что первое место уже больше не достанется? А в кубке выиграют только однажды, в 1938-м году?

Достаточно сказать, что прорывом стало то, что получилось вернуться хотя бы в Чемпионшип. Но и там надолго не задержались. Вроде бы после тяжелого старта, после смены тренера, во втором круге начало получаться, в том числе и в кубке, после приходя на пост менеджера Хеккингботтома. Но в итоге все закончилось спасением в виде 20-го места - минимально опередили Лутон. Посмотрим, что получится у Пола, но многие футболисты уже ушли. В том числе и Вудмен, которого подписал как раз следующий соперник.

Ливерпуль

Клуб год назад столкнулся с пугающим вызовом в виде ухода Клоппа. Но оказалось, что Юргена получилось заменить максимально удачно. Арне Слот выиграл с ходу Английскую Премьер-Лигу. Вот только при этом в остальных турнирах были неудачи, от вылета по пенальти в Лиге чемпионов с ПСЖ и до поражения в финале Кубка Лиги! Впрочем, отпраздновали чемпионство отлично, при этом переподписав Салаха и ван Дейка.

Но все же, в отличие от 2024-го, команда меняется. Александер-Арнольд ушел в Реал, трагически погиб Диого Жота - из-за этого даже перенесли старт предсезонки. На чемоданах еще и Луис Диас, впрочем, и новичков накупили, не скупясь: из Байера забрали Виртца (за 125 миллионов!) и Фримпонг, также приобрели у Борнмута Керкеза.

Статистика личных встреч

Всего провели четыре поединка, два в кубке и пара товарищеских. И неизменно выигрывал только Ливерпуль.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сейчас что-то в этой, столь разной по силам, паре что-то поменяется. Чемпион страны начнет сбор с победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Престон Норт Энд
13 июля 2025 -
17:00
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1.5) 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Престон Ливерпуль товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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