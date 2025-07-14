Престон Норт Энд

Престон – Ливерпуль – 1:3. Победа в память о Диогу Жоте. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
13 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Дипдейл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.
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Голами за подопечных Арне Слота отличились Конор Брэдли, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.
Перед стартом противостояния Ливерпуль устроил минуту молчания в память о Диогу Жоте.
Товарищеский матч. 13 июля
Престон – Ливерпуль – 1:3
Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 88
Видеообзор матча
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