Престон Норт Энд

13 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Дипдейл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

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Голами за подопечных Арне Слота отличились Конор Брэдли, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.

Перед стартом противостояния Ливерпуль устроил минуту молчания в память о Диогу Жоте.

Товарищеский матч. 13 июля

Престон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 88

Видеообзор матча