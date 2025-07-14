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Товарищеские матчи
Престон Норт Энд
13.07.2025 17:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 июля 2025, 05:24 |
110
0

Престон – Ливерпуль – 1:3. Победа в память о Диогу Жоте. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 июля 2025, 05:24 |
110
0
Престон – Ливерпуль – 1:3. Победа в память о Диогу Жоте. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Дипдейл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Арне Слота отличились Конор Брэдли, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо.

Перед стартом противостояния Ливерпуль устроил минуту молчания в память о Диогу Жоте.

Товарищеский матч. 13 июля

Престон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 88

Видеообзор матча

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Престон Ливерпуль видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Диогу Жота Конор Брэдли Дарвин Нуньес Коди Гакпо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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