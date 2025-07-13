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Товарищеские матчи
Престон Норт Энд
13.07.2025 17:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Англия
13 июля 2025, 19:06 | Обновлено 13 июля 2025, 19:07
565
0

С дебютами новичков и голом Нуньеса. Ливерпуль одолел Престон

Команды сыграли в рамках товарищеского матча

13 июля 2025, 19:06 | Обновлено 13 июля 2025, 19:07
565
0
С дебютами новичков и голом Нуньеса. Ливерпуль одолел Престон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 13 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Престоном».

Встречу принимал «Дипдейл» в Престоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча футболисты обеих команд почтили память погибшего в результате ДТП экс-футболиста «красных» Диогу Жоты.

Гости добыли победу со счетом 1:3. За «Ливерпуль» в этом матче дебютировали Джереми Фримпон, Гиорги Мамардашвили и Милош Керкез.

Товарищеский матча.

Престон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 85

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Ливерпуль Престон товарищеские матчи Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Диогу Жота Гиорги Мамардашвили Конор Брэдли Коди Гакпо Дарвин Нуньес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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