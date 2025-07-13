С дебютами новичков и голом Нуньеса. Ливерпуль одолел Престон

В воскресенье, 13 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Престоном».

Встречу принимал «Дипдейл» в Престоне.

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Перед началом матча футболисты обеих команд почтили память погибшего в результате ДТП экс-футболиста «красных» Диогу Жоты.

Гости добыли победу со счетом 1:3. За «Ливерпуль» в этом матче дебютировали Джереми Фримпон, Гиорги Мамардашвили и Милош Керкез.

Товарищеский матча.

Престон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 85

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.