С дебютами новичков и голом Нуньеса. Ливерпуль одолел Престон
Команды сыграли в рамках товарищеского матча
В воскресенье, 13 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Престоном».
Встречу принимал «Дипдейл» в Престоне.
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Перед началом матча футболисты обеих команд почтили память погибшего в результате ДТП экс-футболиста «красных» Диогу Жоты.
Гости добыли победу со счетом 1:3. За «Ливерпуль» в этом матче дебютировали Джереми Фримпон, Гиорги Мамардашвили и Милош Керкез.
Товарищеский матча.
Престон – Ливерпуль – 1:3
Голы: Линдсей, 83 – Брэдли, 33, Нуньес, 53, Гакпо, 85
Фото матча:
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