Престон Норт Энд

Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 13 июля в 17:00 по Киеву
13 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.
Поединок пройдет на стадионе Дипдейл. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мерсисайдцы проведут первый летний спарринг. Престон уже провел две контрольные игры: поражение ФК Бамбер Бридж (1:2) и победа над Чорли (1:0).
В сезоне 2025/26 Ливерпуль выступит в АПЛ в статусе действующего чемпиона, а Престон будет играть в Чемпионшипе.
Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Ливерпуля для его спонсоров.
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