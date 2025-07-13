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Престон Норт Энд
13.07.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 июля 2025, 06:09 |
6
0

Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 13 июля в 17:00 по Киеву

13 июля 2025, 06:09 |
6
0
Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Дипдейл. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерсисайдцы проведут первый летний спарринг. Престон уже провел две контрольные игры: поражение ФК Бамбер Бридж (1:2) и победа над Чорли (1:0).

В сезоне 2025/26 Ливерпуль выступит в АПЛ в статусе действующего чемпиона, а Престон будет играть в Чемпионшипе.

Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Ливерпуля для его спонсоров.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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