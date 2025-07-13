Престон Норт Энд

13 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Престон и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Дипдейл. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Мерсисайдцы проведут первый летний спарринг. Престон уже провел две контрольные игры: поражение ФК Бамбер Бридж (1:2) и победа над Чорли (1:0).

В сезоне 2025/26 Ливерпуль выступит в АПЛ в статусе действующего чемпиона, а Престон будет играть в Чемпионшипе.

Престон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Ливерпуля для его спонсоров.

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