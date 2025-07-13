«Это как сон».Дембеле дал комментарий перед матчем с Челси

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле дал комментарий перед финалом клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с лондонским «Челси»:

«Я много работал, чтобы быть здесь. Комплименты приятны, но я сконцентрирован на команде и на том, чтобы достичь еще большего вместе.

Это как сон. У нас максимальные амбиции и мы хотим продолжать писать историю с «ПСЖ». Соперник — очень серьезный, но мы готовы».

Финал клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Челси» состоится 13 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике дал пресс-конференцию перед финалом КЧМ.