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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 10:47 | Обновлено 13 июля 2025, 10:50
33
0

Луис Энрике: «Создать историю – было нашей целью»

Тренер ПСЖ готов обыграть «Челси» в финале клубного чемпионата мира

13 июля 2025, 10:47 | Обновлено 13 июля 2025, 10:50
33
0
Луис Энрике: «Создать историю – было нашей целью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями перед финальным поединком клубного чемпионата мира, в котором его подопечные сыграют против лондонского «Челси».

Матч начнется 13 июля в 22:00 на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

«Важно осознавать сложность этого матча. У «Челси» молодой тренер, который любит играть с мячом. У него команда с большой индивидуальностью, но когда нужно защищаться – они делают это, как и мы, и к тому же очень сильны физически. Так что в воскресенье будет напряженный матч. Это будет сложно, ведь мы похожи в большинстве аспектов игры. Мы готовы, они тоже готовы. Мы обе команды выиграли европейский трофей в этом сезоне, поэтому это будет интересный поединок.

Мы подходим к последнему матчу сезона с очень хорошими ощущениями после замечательного года. Важно завершить этот исторический сезон как можно лучше. Это важно для нас и для всего клуба. Мои игроки были невероятными на протяжении всего года. Это было что-то необыкновенное и войдет в историю «Пари Сен-Жермен». Мы хотим сделать это еще большим, выиграв в воскресенье, но уже сейчас это – нечто особенное.

Победа в этом турнире много значит, без сомнения. Это была наша главная цель, с тех пор как мы прибыли в Париж. Создать историю – было нашей целью, и сегодня начинается новая глава. Матч в воскресенье станет нашим финалом за победу в клубном чемпионате мира. Мы не можем дождаться этого поединка», – сказал Энрике.

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Луис Энрике ПСЖ Челси клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция Челси - ПСЖ
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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