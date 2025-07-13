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  4. «Это было использовано». В Шахтере прокомментировал переход Мудрика в Челси
Англия
13 июля 2025, 19:24 |
1063
0

«Это было использовано». В Шахтере прокомментировал переход Мудрика в Челси

Юрий Свиридов прокомментировал трансфер Мудрика в английский гранд

13 июля 2025, 19:24 |
1063
0
«Это было использовано». В Шахтере прокомментировал переход Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси»:

«Это такая смесь удачи и профессионализма. Без удачи клуб его бы не продал. Так случилось, что мы сыграли так, как сыграли, в Лиге Чемпионов – победили на выезде «Лейпциг» 4:1, удачно сыграли с «Селтиком», удачно сыграли с «Реалом». Он привлек к себе внимание как лидер команды.

Очень важно, когда есть конкуренция. «Арсенал» интересовался этим игроком, а если бы не было «Арсенала», возможно, не появился бы и «Челси». И эта конкуренция между «Арсеналом» и «Челси» способствовала тому, что произошло.

Но еще и должен был появиться «Челси» с кучей денег, с инвесторами из США. У них был такой период, когда они тратили деньги не только на нас, но и на других игроков, и они переплачивали бонусом для того, чтобы сформировать команду. Я думаю, что нам повезло – и это было использовано».

Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» рассказали, что их футболист вернулся из «Баварии» в Украину.

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Михаил Мудрик Юрий Свиридов Шахтер Донецк Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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