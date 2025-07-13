«Это было использовано». В Шахтере прокомментировал переход Мудрика в Челси
Юрий Свиридов прокомментировал трансфер Мудрика в английский гранд
Директор донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси»:
«Это такая смесь удачи и профессионализма. Без удачи клуб его бы не продал. Так случилось, что мы сыграли так, как сыграли, в Лиге Чемпионов – победили на выезде «Лейпциг» 4:1, удачно сыграли с «Селтиком», удачно сыграли с «Реалом». Он привлек к себе внимание как лидер команды.
Очень важно, когда есть конкуренция. «Арсенал» интересовался этим игроком, а если бы не было «Арсенала», возможно, не появился бы и «Челси». И эта конкуренция между «Арсеналом» и «Челси» способствовала тому, что произошло.
Но еще и должен был появиться «Челси» с кучей денег, с инвесторами из США. У них был такой период, когда они тратили деньги не только на нас, но и на других игроков, и они переплачивали бонусом для того, чтобы сформировать команду. Я думаю, что нам повезло – и это было использовано».
Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» рассказали, что их футболист вернулся из «Баварии» в Украину.
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