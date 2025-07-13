Другие новости13 июля 2025, 03:36 |
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ФОТО. Жена Забарного сразила всех наповал. Невероятная красота
Ангелина Забарная снова поразила своей красотой
13 июля 2025, 03:36 |
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Жена футболиста сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина Забарная, впечатлила всех своим новым образом.
Красавица опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с дня рождения.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка поблагодарила всех и напомнила насколько важно ценить каждый момент.
«Невероятно красивая», – подписчики жены Забарного оценили роскошный лук девушки и её несколько публикаций собрало больше 4 тысяч лайков.
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