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13 июля 2025, 03:36 |
297
0

ФОТО. Жена Забарного сразила всех наповал. Невероятная красота

Ангелина Забарная снова поразила своей красотой

13 июля 2025, 03:36 |
297
0
ФОТО. Жена Забарного сразила всех наповал. Невероятная красота
Instagram. Ангелина Забарная

Жена футболиста сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина Забарная, впечатлила всех своим новым образом.

Красавица опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с дня рождения.

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Девушка поблагодарила всех и напомнила насколько важно ценить каждый момент.

«Невероятно красивая», – подписчики жены Забарного оценили роскошный лук девушки и её несколько публикаций собрало больше 4 тысяч лайков.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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