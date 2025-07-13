ФОТО. Жена Забарного сразила всех наповал. Невероятная красота

Жена футболиста сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина Забарная, впечатлила всех своим новым образом.

Красавица опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с дня рождения.

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Девушка поблагодарила всех и напомнила насколько важно ценить каждый момент.

«Невероятно красивая», – подписчики жены Забарного оценили роскошный лук девушки и её несколько публикаций собрало больше 4 тысяч лайков.