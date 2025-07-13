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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 10:56 | Обновлено 13 июля 2025, 11:04
949
0

ВИДЕО. Раскрыт секрет фото Палмера и Дембеле на высоте 70-го этажа

Футболистам не пришлось рисковать жизнью

13 июля 2025, 10:56 | Обновлено 13 июля 2025, 11:04
949
0
ВИДЕО. Раскрыт секрет фото Палмера и Дембеле на высоте 70-го этажа
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер та Усман Дембеле

В воскресенье, 13 июля, на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде состоится финальный матч клубного чемпионата мира. В главном матче турнира сойдутся ПСЖ и «Челси».

За день до поединка организаторы турнира опубликовали фотографию Коула Палмера из «Челси» и Усмана Дембеле из ПСЖ рядом с трофеем в Нью-Йорке – на высоте 70-го этажа здания Rockefeller Center.

Фото выполнено в формате, который создает впечатление, будто игроки рисковали жизнью ради эффектного кадра.

На самом деле все оказалось гораздо проще: футболистов посадили на специальный механизм, который поднял их на определенную высоту, а фотограф сделал снимок с такого ракурса, что создал иллюзию пребывания на уровне крыш небоскребов.

ВИДЕО. Раскрыт секрет фото Палмера и Дембеле на высоте 70-го этажа

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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