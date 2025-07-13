В воскресенье, 13 июля, на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде состоится финальный матч клубного чемпионата мира. В главном матче турнира сойдутся ПСЖ и «Челси».

За день до поединка организаторы турнира опубликовали фотографию Коула Палмера из «Челси» и Усмана Дембеле из ПСЖ рядом с трофеем в Нью-Йорке – на высоте 70-го этажа здания Rockefeller Center.

Фото выполнено в формате, который создает впечатление, будто игроки рисковали жизнью ради эффектного кадра.

На самом деле все оказалось гораздо проще: футболистов посадили на специальный механизм, который поднял их на определенную высоту, а фотограф сделал снимок с такого ракурса, что создал иллюзию пребывания на уровне крыш небоскребов.

ВИДЕО. Раскрыт секрет фото Палмера и Дембеле на высоте 70-го этажа