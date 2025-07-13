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  4. ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 02:50 |
68
1

ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ

Уже сегодня, 13 июля, Челси и ПСЖ сойдутся в финальном матче клубного мундиаля

13 июля 2025, 02:50 |
68
1
ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер и Усман Дембеле

Звездные футболисты Коул Палмер из Челси и Усман Дембеле из ПСЖ в Ньюй-Йорке забрались на 70-й этаж здания Rockefeller Center.

Палмер и Дембеле попозировали вместе с трофеем клубного чемпионата мира. Кадры вышли действительно захватывающим. Игроки были одеты в форму своих команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже сегодня, 13 июля, лондонцы и парижане сойдутся в финале КЧМ-2025. Встреча состоится в городе Ист-Рутерфорд (12 км от Нью-Йорка).

В плей-офф клубного мундиаля Челси прошел Бенфику (4:1 д.в.), Палмейрас (2:1) и Флуминенсе (2:0). ПСЖ одолел Интер Майами (4:0), Баварию (2:0) и Реал Мадрид (4:0).

ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Усман Дембеле Коул Палмер фото клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ Челси - ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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