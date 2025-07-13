ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ
Уже сегодня, 13 июля, Челси и ПСЖ сойдутся в финальном матче клубного мундиаля
Звездные футболисты Коул Палмер из Челси и Усман Дембеле из ПСЖ в Ньюй-Йорке забрались на 70-й этаж здания Rockefeller Center.
Палмер и Дембеле попозировали вместе с трофеем клубного чемпионата мира. Кадры вышли действительно захватывающим. Игроки были одеты в форму своих команд.
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Уже сегодня, 13 июля, лондонцы и парижане сойдутся в финале КЧМ-2025. Встреча состоится в городе Ист-Рутерфорд (12 км от Нью-Йорка).
В плей-офф клубного мундиаля Челси прошел Бенфику (4:1 д.в.), Палмейрас (2:1) и Флуминенсе (2:0). ПСЖ одолел Интер Майами (4:0), Баварию (2:0) и Реал Мадрид (4:0).
ФОТО. Палмер и Дембеле в Нью-Йорке забрались на 70-й этаж с трофеем КЧМ
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