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  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Англия
12 июля 2025, 04:45 |
571
0

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Легендарный швед о Уэйне Руни

12 июля 2025, 04:45 |
571
0
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Известный шведский экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Интера» Златан Ибрагимович поделился мыслями о легенде «Манчестер Юнайтед» форварде Уэйне Руни.

«Когда он играл с Криштиану Роналду, всю работу выполнял Руни. Криштиану просто забирал всю славу. Уэйн был тем, кто забивал голы. Руни бегал, боролся и шел на гораздо большие командные жертвы, чем игрок из Португалии», — сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Златан Ибрагимович Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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