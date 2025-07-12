ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Легендарный швед о Уэйне Руни
Известный шведский экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Интера» Златан Ибрагимович поделился мыслями о легенде «Манчестер Юнайтед» форварде Уэйне Руни.
«Когда он играл с Криштиану Роналду, всю работу выполнял Руни. Криштиану просто забирал всю славу. Уэйн был тем, кто забивал голы. Руни бегал, боролся и шел на гораздо большие командные жертвы, чем игрок из Португалии», — сказал Руни.
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
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