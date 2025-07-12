ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Известный шведский экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Интера» Златан Ибрагимович поделился мыслями о легенде «Манчестер Юнайтед» форварде Уэйне Руни.

«Когда он играл с Криштиану Роналду, всю работу выполнял Руни. Криштиану просто забирал всю славу. Уэйн был тем, кто забивал голы. Руни бегал, боролся и шел на гораздо большие командные жертвы, чем игрок из Португалии», — сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.