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  4. Реал выбрал худшего игрока команды на КЧМ. Алонсо требует его ухода
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 16:01 |
1676
0

Реал выбрал худшего игрока команды на КЧМ. Алонсо требует его ухода

Рауль Асенсио разочаровал королевский клуб

13 июля 2025, 16:01 |
1676
0
Реал выбрал худшего игрока команды на КЧМ. Алонсо требует его ухода
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Іспанський центральний захисник мадридського «Реала» Рауль Асенсіо може залишити королівський клуб в літнє трансферне вікно, повідомляє видання Fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво «вершкових» вважає його найгіршим гравцем команди на клубному чемпіонаті світу. Ба більше, на відході 22-річного футболіста наполягає особисто головний тренер Хабі Алонсо.

В сезоні 2024/25 Рауль Асенсіо провів 46 матчів за першу команду мадридського «Реала», відзначившись 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 40 мільйонів євро.

Раніше Рауль Асенсіо потрапив у список винуватців принизливої поразки мадридського «Реала» (0:4) від «ПСЖ» у півфіналі клубного чемпіонату світу.

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Рауль Асенсио Реал Мадрид Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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