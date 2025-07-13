Реал выбрал худшего игрока команды на КЧМ. Алонсо требует его ухода
Рауль Асенсио разочаровал королевский клуб
Іспанський центральний захисник мадридського «Реала» Рауль Асенсіо може залишити королівський клуб в літнє трансферне вікно, повідомляє видання Fichajes.net.
За інформацією джерела, керівництво «вершкових» вважає його найгіршим гравцем команди на клубному чемпіонаті світу. Ба більше, на відході 22-річного футболіста наполягає особисто головний тренер Хабі Алонсо.
В сезоні 2024/25 Рауль Асенсіо провів 46 матчів за першу команду мадридського «Реала», відзначившись 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 40 мільйонів євро.
Раніше Рауль Асенсіо потрапив у список винуватців принизливої поразки мадридського «Реала» (0:4) від «ПСЖ» у півфіналі клубного чемпіонату світу.
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