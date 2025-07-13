Реал выбрал худшего игрока команды на КЧМ. Алонсо требует его ухода

Іспанський центральний захисник мадридського «Реала» Рауль Асенсіо може залишити королівський клуб в літнє трансферне вікно, повідомляє видання Fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво «вершкових» вважає його найгіршим гравцем команди на клубному чемпіонаті світу. Ба більше, на відході 22-річного футболіста наполягає особисто головний тренер Хабі Алонсо.

В сезоні 2024/25 Рауль Асенсіо провів 46 матчів за першу команду мадридського «Реала», відзначившись 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 40 мільйонів євро.

Раніше Рауль Асенсіо потрапив у список винуватців принизливої поразки мадридського «Реала» (0:4) від «ПСЖ» у півфіналі клубного чемпіонату світу.