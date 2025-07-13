Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250
Украинка уступила Елене Малыгиной в первом раунде отбора соревнований в Германии
Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 679) не сумела добыть первую победу в квалификации соревнований WTA.
В первом раунде отбора турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия) украинка потерпела поражение от Елены Малыгиной (Эстония, WTA 469) за 1 час и 12 минут.
WTA 250 Гамбург. Грунт. Квалификация
Надежда Колб (Украина) [Alt] – Елена Малыгина (Эстония) – 2:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц. Колб в шестой раз в карьере сыграла в отборе к турниру WTA 250 и потерпела шестое поражение.
В финале квалификации Малыгина поборется против Арианы Гирлингс-Мартинес (Испания, WTA 346).
Колб в Гамбурге продолжит выступления в парном разряде. В 1/8 финала Надежда вместе со своей сестрой Мариной сыграет против тандема Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды).
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