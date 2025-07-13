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  4. Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250
WTA
13 июля 2025, 19:59 |
38
0

Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250

Украинка уступила Елене Малыгиной в первом раунде отбора соревнований в Германии

13 июля 2025, 19:59 |
38
0
Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 679) не сумела добыть первую победу в квалификации соревнований WTA.

В первом раунде отбора турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия) украинка потерпела поражение от Елены Малыгиной (Эстония, WTA 469) за 1 час и 12 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт. Квалификация

Надежда Колб (Украина) [Alt] – Елена Малыгина (Эстония) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Колб в шестой раз в карьере сыграла в отборе к турниру WTA 250 и потерпела шестое поражение.

В финале квалификации Малыгина поборется против Арианы Гирлингс-Мартинес (Испания, WTA 346).

Колб в Гамбурге продолжит выступления в парном разряде. В 1/8 финала Надежда вместе со своей сестрой Мариной сыграет против тандема Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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