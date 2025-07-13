Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 679) не сумела добыть первую победу в квалификации соревнований WTA.

В первом раунде отбора турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия) украинка потерпела поражение от Елены Малыгиной (Эстония, WTA 469) за 1 час и 12 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт. Квалификация

Надежда Колб (Украина) [Alt] – Елена Малыгина (Эстония) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Колб в шестой раз в карьере сыграла в отборе к турниру WTA 250 и потерпела шестое поражение.

В финале квалификации Малыгина поборется против Арианы Гирлингс-Мартинес (Испания, WTA 346).

Колб в Гамбурге продолжит выступления в парном разряде. В 1/8 финала Надежда вместе со своей сестрой Мариной сыграет против тандема Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды).