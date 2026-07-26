Обидчица Калининой в Гамбурге в 31 год выиграла 2-й трофей на уровне Тура
Тамара Корпач переиграла Анну Бондар и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Германии
Немецкая теннисистка Тамара Корпач (WTA 81) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В финале немка в двух сетах переиграла Анну Бондар (Венгрия, WTA 97) за 1 час и 29 минут.
WTA 250 Гамбург. Грунт. Финал
Анна Бондар (Венгрия) [4] – Тамара Корпач (Германия) [5] – 3:6, 3:6
Корпач провела пятое очное противостояние против Бондар и одержала пятую победу.
31-летняя Тамара в третий раз сыграла в финале на уровне Тура и завоевала второй трофей – в 2023 году она стала победительницей соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке.
Помимо Бондар, Корпач в Гамбурге также одолела Викторию Хименес-Касинцеву, Юлию Штузек, Ангелину Калинину и Майяр Шериф.
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