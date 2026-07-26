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  4. Обидчица Калининой в Гамбурге в 31 год выиграла 2-й трофей на уровне Тура
WTA
26 июля 2026, 17:02 | Обновлено 26 июля 2026, 17:04
226
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Обидчица Калининой в Гамбурге в 31 год выиграла 2-й трофей на уровне Тура

Тамара Корпач переиграла Анну Бондар и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Германии

26 июля 2026, 17:02 | Обновлено 26 июля 2026, 17:04
226
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Обидчица Калининой в Гамбурге в 31 год выиграла 2-й трофей на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Корпач
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Немецкая теннисистка Тамара Корпач (WTA 81) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале немка в двух сетах переиграла Анну Бондар (Венгрия, WTA 97) за 1 час и 29 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт. Финал

Анна Бондар (Венгрия) [4] – Тамара Корпач (Германия) [5] – 3:6, 3:6

Корпач провела пятое очное противостояние против Бондар и одержала пятую победу.

31-летняя Тамара в третий раз сыграла в финале на уровне Тура и завоевала второй трофей – в 2023 году она стала победительницей соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке.

Помимо Бондар, Корпач в Гамбурге также одолела Викторию Хименес-Касинцеву, Юлию Штузек, Ангелину Калинину и Майяр Шериф.

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Тамара Корпач Анна Бондар Ангелина Калинина WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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А перший виграла в 28 де обіграла нашу Снігур в 1/4.Невже наша Калініна не візьме ні одного титулу хоча б WTA 250  ?
Ответить
-1
Калининой 29 лет судя по всему больших побед уже не будет 
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-2
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