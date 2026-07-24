Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мое тело дало четкий сигнал»

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) объяснила, почему снялась с матча 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге против Элины Аванесян (WTA 208):

«К сожалению, после двух интенсивных недель, наполненных борьбой и тяжелыми матчами, мое тело дало четкий сигнал, что необходимо поставить во главу угла восстановление.

Очень жаль так заканчивать такой замечательный турнир, как Hamburg Open, но я надеюсь вернуться сюда в следующем году.

Благодарна всем за атмосферу и поддержку. Буду набираться сил и делать всё от меня зависящее, чтобы подойти к Торонто здоровой и в наилучшей возможной форме».