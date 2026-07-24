Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мое тело дало четкий сигнал»
Украинская теннисистка объяснила, почему снялась с матча против Элины Аванесян
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) объяснила, почему снялась с матча 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге против Элины Аванесян (WTA 208):
«К сожалению, после двух интенсивных недель, наполненных борьбой и тяжелыми матчами, мое тело дало четкий сигнал, что необходимо поставить во главу угла восстановление.
Очень жаль так заканчивать такой замечательный турнир, как Hamburg Open, но я надеюсь вернуться сюда в следующем году.
Благодарна всем за атмосферу и поддержку. Буду набираться сил и делать всё от меня зависящее, чтобы подойти к Торонто здоровой и в наилучшей возможной форме».
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