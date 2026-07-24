Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от Тамары Корпач (Германия, WTA 81) за 1 час и 57 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/4 финала

Тамара Корпач (Германия) [5] – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 6:3, 1:6, 6:1

Калинина провела первое очное противостояние против Корпач.

В Гамбурге Ангелина успела одержать две победы, одолев Кейтлин Кеведо и Марию Лурдес Карле.

Калинина во второй раз в 2026 году сыграла в четвертьфинале на уровне Тура. Перед стартом Ролан Гаррос Ангелина добралась до финала соревнований WTA 250 в Рабате.

Корпач в полуфинале Гамбурга встретится с Майяр Шериф. Тамара в шестой раз в карьере сыграел в полуфинале турнира WTA 250, в частности во второй раз в этом сезоне.

24 июля четвертьфинал Гамбурга должна была провести и Александра Олейникова. Олейникова снялась с матча против Элины Аванесян из-за травмы живота.