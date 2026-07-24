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WTA
24 июля 2026, 20:07 | Обновлено 24 июля 2026, 20:16
892
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Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Ангелина в трех сетах проиграла Тамаре Корпач в матче 1/4 финала

24 июля 2026, 20:07 | Обновлено 24 июля 2026, 20:16
892
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Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от Тамары Корпач (Германия, WTA 81) за 1 час и 57 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/4 финала

Тамара Корпач (Германия) [5] – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 6:3, 1:6, 6:1

Калинина провела первое очное противостояние против Корпач.

В Гамбурге Ангелина успела одержать две победы, одолев Кейтлин Кеведо и Марию Лурдес Карле.

Калинина во второй раз в 2026 году сыграла в четвертьфинале на уровне Тура. Перед стартом Ролан Гаррос Ангелина добралась до финала соревнований WTA 250 в Рабате.

Корпач в полуфинале Гамбурга встретится с Майяр Шериф. Тамара в шестой раз в карьере сыграел в полуфинале турнира WTA 250, в частности во второй раз в этом сезоне.

24 июля четвертьфинал Гамбурга должна была провести и Александра Олейникова. Олейникова снялась с матча против Элины Аванесян из-за травмы живота.

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Ангелина Калинина Тамара Корпач WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Ну, шо це за гойдалки від Гелі: тут грає, тут не грає, тут прокинулася, тут знову зупинилася...
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+2
Да,круп моцний у дівки,а гра - ніяка!
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+1
Дуже прикро. І головне кому. В півфіналі Шеріф винесе німкеню в одну хвіртку, а потім візьме титул. А Геля сильніша за єгиптянку, не раз в неї вигравала.
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+1
В обидвох 1/4 наші були фаворитками і обидві ганебно закінчили .
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+1
Ви тільки вдумайтесь тенісистка зростом 1,80 і грає парашутами ,а ще і подає в середньому 145 кілометрів .
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+1
Просто целюліт заважає і великий тухес. Давно вже не цікава - після того як знялася в фіналі Рима , стала просто пустою.
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0
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