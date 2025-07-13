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Клубный чемпионат мира
Челси
13.07.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 00:59 |
99
0

Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 13 июля в 22:00 по Киеву

13 июля 2025, 00:59 |
99
0
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира 2025
Коллаж Sport.ua

13 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч финала клубного чемпионата мира, в котором Челси сыграет против ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда при Абрамовиче постепенно выросла в настоящего гранда, что подтвердила напоследок повторной победой в Лиге чемпионов. Но вынужденная смена владельца аукнулась парой откровенно посредственных лет. Впрочем, это явно позади, и при Мареске, пришедшем прошлым летом, получилось многое: и в АПЛ вернулись в квартет лучших, еще и в Лиге конференций победили.

На клубном чемпионате мира итальянец со своими подопечными показал умение держать удар и добиваться результата. Шествие к финалу не назвать спокойным: после победы в стартовом поединке англичане проиграли Фламенго, а плей-офф начали, упустив из-за позднего пенальти победу над Бенфикой. Ее, впрочем, потом разгромили в экстра-тайме. А потом выбили последовательно двух бразильцев, Палмейрас и Флуминенсе, причем в полуфинале дубль в ворота родной команды оформил только что подписанный новичок британского гранда, - Жоао Педро.

ПСЖ

Клуб демонстрировал максимальные амбиции с того самого времени, как владельцами стали шейхи из Катара. Быстро установив практически абсолютное доминирование во французском футболе, тут нацелились на Лигу чемпионов. Но только раз, при Тухеле, дошли до финала, уступив там Баварии. И лишь Луис Энрике, на второй год работы, принес успех. Как же тяжело его подопечные стартовали прошлой осенью, но закончили рекордными 5:0 в решающем поединке с Интером.

Не обошлось без погрешности и на клубном чемпионате мира: после 4:0 с Атлетико уступили Ботафого. Впрочем, те 0:1 остаются единственной осечкой, более того, еще и единственным пропущенным. Потом были сугубо победы, причем сухие: 2:0 с Сиэтл Саундерс еще на групповом этапе и с Баварией в четвертьфинале, 4:0 с Интером Майами Месси и Реалом с его Мбаппе в 1/2.

Статистика личных встреч

Всего было восемь официальных поединков. Французы в них минимально уступали, но, дважды выиграв в 2016-м, вырвались вперед: два поражения и теперь уже три победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Мареска придумает рецепт остановки этого ПСЖ. Ждем победы французов в основное время (коэффициент - 1,62)

Прогноз Sport.ua
Челси
13 июля 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа ПСЖ в основное время 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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