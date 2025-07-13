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Уимблдон
13 июля 2025, 19:05 | Обновлено 13 июля 2025, 20:11
1030
1

Историческая планка. Украинская теннисистка проиграла финал Уимблдона U-14

София Белинская уступила Сакино Миязаве в решающем поединке травяного мейджора

13 июля 2025, 19:05 | Обновлено 13 июля 2025, 20:11
1030
1
Историческая планка. Украинская теннисистка проиграла финал Уимблдона U-14
ФТУ. София Белинская

13 июля украинская теннисистка София Белинская провела финальный матч на Уимблдоне-2025 среди игроков U-14.

В решающем поединке украинка потерпела поражение от представительницы Японии Сакино Миязаве в трех сетах, проиграв решающий супертай-брейк.

Уимблдон-2025 U-14. Финал

София Белинская (Украина) – Сакино Миязаве (Япония) – 6:3, 5:7, [5:10]

Впервые за четыре розыгрыша Уимблдонского турнира среди игроков до 14 лет выступили украинские теннисистки. Помимо Белинской, в Лондоне также сыграла Виолетта Скрип.

София выиграла группу С с двумя победами и одним поражением. В полуфинале она одолела Йери Хонг. Виолетта не сумела выйти в плей-офф из квартета А, а затем в первом утешительном раунде уступила британке Грейс Уотсон.

Сетка плей-офф

Итоговые таблицы групп

Утешительные раунды

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Muskrat2
Різниця в тому, що перспективні японці не ростуть, залишаючись низенькими покемонами. 
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