Историческая планка. Украинская теннисистка проиграла финал Уимблдона U-14
София Белинская уступила Сакино Миязаве в решающем поединке травяного мейджора
13 июля украинская теннисистка София Белинская провела финальный матч на Уимблдоне-2025 среди игроков U-14.
В решающем поединке украинка потерпела поражение от представительницы Японии Сакино Миязаве в трех сетах, проиграв решающий супертай-брейк.
Уимблдон-2025 U-14. Финал
София Белинская (Украина) – Сакино Миязаве (Япония) – 6:3, 5:7, [5:10]
Впервые за четыре розыгрыша Уимблдонского турнира среди игроков до 14 лет выступили украинские теннисистки. Помимо Белинской, в Лондоне также сыграла Виолетта Скрип.
София выиграла группу С с двумя победами и одним поражением. В полуфинале она одолела Йери Хонг. Виолетта не сумела выйти в плей-офф из квартета А, а затем в первом утешительном раунде уступила британке Грейс Уотсон.
Сетка плей-офф
Итоговые таблицы групп
Утешительные раунды
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде грунтового турнира WTA 250 Даяна сыграет против Юле Нимайер
Александр подготовил подарок дочери