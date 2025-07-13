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Бразилия
13 июля 2025, 18:59 | Обновлено 13 июля 2025, 19:00
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Халк является рекордсменом Бразилии по голам со стандартных положений

Насколько он опережает Неймара в рейтинге?

13 июля 2025, 18:59 | Обновлено 13 июля 2025, 19:00
230
0
Халк является рекордсменом Бразилии по голам со стандартных положений
Getty Images/Global Images Ukraine. Халк

Бразильский ветеран «Атлетико Минейро» Халк продолжает переписывать рекорды. Как мы сообщали ранее, он сравнялся по количеству голов в карьере с Неймаром.

Однако есть показатель, по которому Халк опережает Неймара. Начиная с 2001 года, нынешний игрок «Атлетико Минейро» является бразильским рекордсменом по количеству голов, забитых со стандартных положений:

  • 183 – Халк (35 со штрафных и 148 с пенальти)
  • 131 – Неймар (21 со штрафных и 110 с пенальти)
  • 111 – Рожерио Сени (45 со штрафных и 66 с пенальти)

Интересным фактом является то, что у Халка, как и у Неймара, теперь есть в активе гол прямым ударом с углового.

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Атлетико Минейро Неймар чемпионат Бразилии по футболу Халк статистика Рожерио Сени
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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