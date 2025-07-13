Халк является рекордсменом Бразилии по голам со стандартных положений
Насколько он опережает Неймара в рейтинге?
Бразильский ветеран «Атлетико Минейро» Халк продолжает переписывать рекорды. Как мы сообщали ранее, он сравнялся по количеству голов в карьере с Неймаром.
Однако есть показатель, по которому Халк опережает Неймара. Начиная с 2001 года, нынешний игрок «Атлетико Минейро» является бразильским рекордсменом по количеству голов, забитых со стандартных положений:
- 183 – Халк (35 со штрафных и 148 с пенальти)
- 131 – Неймар (21 со штрафных и 110 с пенальти)
- 111 – Рожерио Сени (45 со штрафных и 66 с пенальти)
Интересным фактом является то, что у Халка, как и у Неймара, теперь есть в активе гол прямым ударом с углового.
Brasileiros com mais Gols de bola parada, desde 2001:— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 13, 2025
( Gols de falta + gols de pênalti )
🇧🇷 Hulk - 183 🥇
🇧🇷 Neymar - 131🥈
🇧🇷 Rogério Ceni - 111 gols 🥉
🇧🇷 Hulk 35 de falta / 148 pênalti
🇧🇷 Neymar 21 de falta / 110 de pênalti
🇧🇷 Rogério Ceni 45 falta / 66 de pênalti
⭐… pic.twitter.com/XpLfFeh59O
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