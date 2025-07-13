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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 19:02 |
258
1

Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго

Дьемерси успел сыграть в составе 11 клубов

13 июля 2025, 19:02 |
258
1
Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine. Дьемерси Мбокани

13 июля 39-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру игрока.

За свою карьеру конголезец выступал в составе 11 клубов: «Стандард», «Антверпен», «Андерлехт», «Динамо Киев», «Норвич», «Васланд-Беверен», «Халл Сити», «Монако», «Ноа Ереван», «Вольфсбург», «Аль-Кувейт».

На клубном уровне Мбокани принял участие в 479 матчах, отметившись 208 забитыми мячами и 78 результативными передачами.

В составе сборной ДР Конго Дьемерси провел 49 поединков, забил 22 мяча и отдал 2 ассиста.

Всего за свою профессиональную карьеру получил 13 трофеев:

  • Чемпионат Украины
  • Кубок Украины (2)
  • Чемпионат Бельгии (5)
  • Кубок Бельгии
  • Суперкубок Бельгии (4)

Статистика Дьемерси Мбокани за каждый клуб

  • Стандард – 120 матчей, 50 голов, 16 ассистов
  • Антверпен – 105 матчей, 52 гола, 20 ассистов
  • Андерлехт – 79 матчей, 48 голов, 11 ассистов
  • Динамо Киев – 77 матчей, 31 гол, 14 ассистов
  • Норвич – 30 матчей, 7 голов, 2 ассиста
  • Васланд-Беверен – 24 матча, 16 голов, 8 ассиста
  • Халл Сити – 14 матчей, 1 ассист
  • Монако – 11 матчей, 1 гол, 3 ассиста
  • Ноа Ереван – 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста
  • Вольфсбург – 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов
  • Аль-Кувейт – 2 матча, 1 гол, 0 ассистов

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Був результативним форвардом. 31 гол у 77 в УПЛ класний результат
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