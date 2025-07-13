Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго
Дьемерси успел сыграть в составе 11 клубов
13 июля 39-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру игрока.
За свою карьеру конголезец выступал в составе 11 клубов: «Стандард», «Антверпен», «Андерлехт», «Динамо Киев», «Норвич», «Васланд-Беверен», «Халл Сити», «Монако», «Ноа Ереван», «Вольфсбург», «Аль-Кувейт».
На клубном уровне Мбокани принял участие в 479 матчах, отметившись 208 забитыми мячами и 78 результативными передачами.
В составе сборной ДР Конго Дьемерси провел 49 поединков, забил 22 мяча и отдал 2 ассиста.
Всего за свою профессиональную карьеру получил 13 трофеев:
- Чемпионат Украины
- Кубок Украины (2)
- Чемпионат Бельгии (5)
- Кубок Бельгии
- Суперкубок Бельгии (4)
Статистика Дьемерси Мбокани за каждый клуб
- Стандард – 120 матчей, 50 голов, 16 ассистов
- Антверпен – 105 матчей, 52 гола, 20 ассистов
- Андерлехт – 79 матчей, 48 голов, 11 ассистов
- Динамо Киев – 77 матчей, 31 гол, 14 ассистов
- Норвич – 30 матчей, 7 голов, 2 ассиста
- Васланд-Беверен – 24 матча, 16 голов, 8 ассиста
- Халл Сити – 14 матчей, 1 ассист
- Монако – 11 матчей, 1 гол, 3 ассиста
- Ноа Ереван – 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста
- Вольфсбург – 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов
- Аль-Кувейт – 2 матча, 1 гол, 0 ассистов
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