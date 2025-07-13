Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго

13 июля 39-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру игрока.

За свою карьеру конголезец выступал в составе 11 клубов: «Стандард», «Антверпен», «Андерлехт», «Динамо Киев», «Норвич», «Васланд-Беверен», «Халл Сити», «Монако», «Ноа Ереван», «Вольфсбург», «Аль-Кувейт».

На клубном уровне Мбокани принял участие в 479 матчах, отметившись 208 забитыми мячами и 78 результативными передачами.

В составе сборной ДР Конго Дьемерси провел 49 поединков, забил 22 мяча и отдал 2 ассиста.

Всего за свою профессиональную карьеру получил 13 трофеев:

Чемпионат Украины

Кубок Украины (2)

Чемпионат Бельгии (5)

Кубок Бельгии

Суперкубок Бельгии (4)

Статистика Дьемерси Мбокани за каждый клуб