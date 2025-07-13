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  4. Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 13:27 |
748
1

Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо

Салифу Сума станет игроком «Марибора»

13 июля 2025, 13:27 |
748
1
Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Трансфер гвинейского вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы в киевское «Динамо» сорвался, сообщает журналист Фуад Алакбаров.

По информации источника, ожидается, что 21-летний футболист в ближайшее время присоединится к словенскому «Марибору».

В сезоне 2024/25 Салифу Сума провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока французского «Гавра» в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправит Романа Саленко в аренду в луганскую «Зарю».

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Динамо Киев трансферы чемпионат Азербайджана по футболу Зира трансферы УПЛ Салифу Сума Марибор чемпионат Словении по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Keen Vision
Щось тут не те - Марібор і набагато слабший, і набагато бідніший. Мабуть, злякався війни цей Суліма. Хоча до його рівня багато питань.
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