Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо

Трансфер гвинейского вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы в киевское «Динамо» сорвался, сообщает журналист Фуад Алакбаров.

По информации источника, ожидается, что 21-летний футболист в ближайшее время присоединится к словенскому «Марибору».

В сезоне 2024/25 Салифу Сума провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока французского «Гавра» в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправит Романа Саленко в аренду в луганскую «Зарю».