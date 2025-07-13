ФОТО. День рождения Ламина Ямаля начался. Опубликованы первые снимки
Ламин Ямаль провел вечер в компании родных и близких
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль начал празднование своего 18-летия с семейного ужина в ресторане La Cúpula в Гаррафе.
По данным Mundo Deportivo, на ужине присутствовали родители, бабушка, младший брат и близкие друзья.
В подарок футболист получил персональную литографию в стиле Гоку из «Драгонболла», а праздничный торт был оформлен в той же теме.
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Основное торжество пройдёт на Ибице — Ямаль организовал закрытую вечеринку с VIP-гостями.
По информации COPE, на событии могут выступить Ozuna и Bad Gyal.
Гостям запрещено приносить телефоны — для збережения приватности мероприятия.
Напомним, что сегодня звезде «Барсы» исполняется 18 лет.
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