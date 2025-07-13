ФОТО. День рождения Ламина Ямаля начался. Опубликованы первые снимки

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль начал празднование своего 18-летия с семейного ужина в ресторане La Cúpula в Гаррафе.

По данным Mundo Deportivo, на ужине присутствовали родители, бабушка, младший брат и близкие друзья.

В подарок футболист получил персональную литографию в стиле Гоку из «Драгонболла», а праздничный торт был оформлен в той же теме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Основное торжество пройдёт на Ибице — Ямаль организовал закрытую вечеринку с VIP-гостями.

По информации COPE, на событии могут выступить Ozuna и Bad Gyal.

Гостям запрещено приносить телефоны — для збережения приватности мероприятия.

Напомним, что сегодня звезде «Барсы» исполняется 18 лет.