ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье
Житомирский клуб попрощался с уругвайским форвардом
Житомирское «Полесье» официально объявило об уходе уругвайского нападающего Факундо Батиста.
По информации СМИ, колумбийский «Атлетико Насьональ» заплатил за 26-летнего футболиста около 1,5 миллиона долларов, а сам игрок подписал с клубом контракт на 3 сезона.
Батиста присоединился к «Полесью» 20 января 2025 года из мексиканского клуба «Некакса».
За полгода в клубе форвард сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Один из голов Факундо пришелся на четвертьфинал Кубка Украины против ровенского «Вереса», где уже в экстра-таймах «Полесье» одержало минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Батисты.
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