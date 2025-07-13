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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 20:06 |
900
0

ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье

Житомирский клуб попрощался с уругвайским форвардом

13 июля 2025, 20:06 |
900
0
ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье
ФК Полесье. Факундо Батиста

Житомирское «Полесье» официально объявило об уходе уругвайского нападающего Факундо Батиста.

По информации СМИ, колумбийский «Атлетико Насьональ» заплатил за 26-летнего футболиста около 1,5 миллиона долларов, а сам игрок подписал с клубом контракт на 3 сезона.

Батиста присоединился к «Полесью» 20 января 2025 года из мексиканского клуба «Некакса».

За полгода в клубе форвард сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Один из голов Факундо пришелся на четвертьфинал Кубка Украины против ровенского «Вереса», где уже в экстра-таймах «Полесье» одержало минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Батисты.

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трансферы Полесье Житомир Атлетико Насьональ чемпионат Колумбии по футболу трансферы УПЛ Факундо Батиста
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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