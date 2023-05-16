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16 мая 2023, 22:56 | Обновлено 16 мая 2023, 23:06
774
0

ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср

Португалец вывел свою команду вперед на 52-й минуте в игре с «Аль-Таи»

16 мая 2023, 22:56 | Обновлено 16 мая 2023, 23:06
774
0
ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 16 мая, проходит матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср».

На 52-й минуте игры звездный форвард гостей Криштиану Роналду вывел свою команду вперед.

КриРо уверенно реализовал пенальти, точно пробив в левый нижний угол ворот.

Интересно, что после взятия ворот Криштиану не стал исполнять свое фирменное празднование «Siuu».

В текущем сезоне КриРо провел за саудовский клуб 16 матчей (учитывая этот поединок) во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 2 ассистами.

ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср

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Источник Sport.ua
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