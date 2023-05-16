ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср
Португалец вывел свою команду вперед на 52-й минуте в игре с «Аль-Таи»
Во вторник, 16 мая, проходит матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср».
На 52-й минуте игры звездный форвард гостей Криштиану Роналду вывел свою команду вперед.
КриРо уверенно реализовал пенальти, точно пробив в левый нижний угол ворот.
Интересно, что после взятия ворот Криштиану не стал исполнять свое фирменное празднование «Siuu».
В текущем сезоне КриРо провел за саудовский клуб 16 матчей (учитывая этот поединок) во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 2 ассистами.
ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср
𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 🐐 🇵🇹 ⚽️⚽️⚽️— Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 16, 2023
The captain puts his side ahead from the spot! #RoshnSaudiLeague | @Tai1381EN | @AlNassrFC_EN | @Cristiano
pic.twitter.com/ISW7BfnUt3
⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩🐐— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2023
Ronaldo scores the first goal 52’ for @AlNassrFC #AlNassr 1:0 #AlTaiFC pic.twitter.com/3W4riCZldq
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