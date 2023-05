Во вторник, 16 мая, проходит матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср».

На 52-й минуте игры звездный форвард гостей Криштиану Роналду вывел свою команду вперед.

КриРо уверенно реализовал пенальти, точно пробив в левый нижний угол ворот.

Интересно, что после взятия ворот Криштиану не стал исполнять свое фирменное празднование «Siuu».

В текущем сезоне КриРо провел за саудовский клуб 16 матчей (учитывая этот поединок) во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 2 ассистами.

ВИДЕО. Без Siuu. Роналду забил с пенальти за Аль-Наср

𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 🐐 🇵🇹 ⚽️⚽️⚽️



The captain puts his side ahead from the spot! #RoshnSaudiLeague | @Tai1381EN | @AlNassrFC_EN | @Cristiano



pic.twitter.com/ISW7BfnUt3