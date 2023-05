Сенсация года? Алькарас вылетел из Мастерса в Риме, проиграв венгру

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) неожиданно завершил выступления на грунтовом турнире серии ATP 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований в столице Италии испанец в двух сетах проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 135) за 1 час и 42 минуты.

ATP 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Фабиан Марожан (Венгрия) [Q] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 7:6 (7:4)

Интересно, что Карлос уступал 3:4 с брейком во второй партии, но впервые за матч смог прервать подачу соперника, сравнял счет и казалось, что испанец должен перевернуть игру. Он вел 4:1 на тай-брейке второго сета, однако проиграл 6 поинтов подряд.

Фабиан впервые играет в основной сетке турнира ATP и впервые встретился с теннисистом из топ-10.

В следующем раунде соревнований в столице Италии Марожан проведет матч против Борны Чорича.

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years 🇭🇺

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz 🤯



This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA