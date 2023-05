Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против Анже

14 мая в 21:45 состоится матч 35-го тура Лиги 1 между командами «Марсель» и «Анже».

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля на игру с аутсайдером Лиги 1.

Турнирное положение: ПСЖ (81 очко), Ланс (75), Марсель (70), Монако (65), Лилль (60), Ренн (59), Лион (56).

Стартовые составы на матч Марсель – Анже

📋 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 | #OM v @AngersSCO



Here are your Olympiens that start this evening!



🗣️ ALLEZ OM!#OMSCO | ⚪️🔵 pic.twitter.com/FYjWiKhzVj