Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
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В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Анже» со счетом 3:1.
У гостей забил Абдалла Сима на 28-й минуте, на что хозяева поля ответили тремя голами. Алексис Санчес сравнял счет, а затем сделал ассист на Димитри Пайета. Точку в матче поставил Джордан Верету с пенальти.
Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский провел на поле весь матч. «Марсель» занимает 3-е место, а аутсайдер «Анже» покинет топ-дивизион по итогам сезона.
Лига 1. 35-й тур, 14 мая
Марсель – Анже – 3:1
Голы: Алексис Санчес, 34, Пайет, 48, Верету, 77 (пен) – Сима, 28
ГОЛ! 0:1. Сима, 28 мин.
ГОЛ! 1:1. Алексис Санчес, 34 мин.
ГОЛ! 2:1. Пайет, 48 мин.
ГОЛ! 3:1. Верету, 77 мин (пен)
События матча
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