Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Марсель
14.05.2023 21:45 – FT 3 : 1
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 мая 2023, 00:43 | Обновлено 15 мая 2023, 01:01
64
0

Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура чемпионата Франции

15 мая 2023, 00:43 | Обновлено 15 мая 2023, 01:01
64
0
Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Анже» со счетом 3:1.

У гостей забил Абдалла Сима на 28-й минуте, на что хозяева поля ответили тремя голами. Алексис Санчес сравнял счет, а затем сделал ассист на Димитри Пайета. Точку в матче поставил Джордан Верету с пенальти.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский провел на поле весь матч. «Марсель» занимает 3-е место, а аутсайдер «Анже» покинет топ-дивизион по итогам сезона.

Лига 1. 35-й тур, 14 мая

Марсель – Анже – 3:1

Голы: Алексис Санчес, 34, Пайет, 48, Верету, 77 (пен) – Сима, 28

ГОЛ! 0:1. Сима, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Алексис Санчес, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Пайет, 48 мин.

ГОЛ! 3:1. Верету, 77 мин (пен)

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Жордан Верету (Марсель).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Анже).
По теме:
Ювентус взял 3 очка. Погба вернулся в игру, но снова получил травму
Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании
Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч
Марсель Лига 1 Алексис Санчес чемпионат Франции по футболу Анже Руслан Малиновский Жордан Верету Димитри Пайет видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Футбол | 14 мая 2023, 08:00 4
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков

Сотрудничество, от которого многого ждали, может завершиться абсолютной неудачей…

ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
Футбол | 14 мая 2023, 22:59 0
ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках

Норвежец в игре с «Эвертоном» улучшил рекорд АПЛ по числу голов за сезон

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Футбол | 14.05.2023, 20:45
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Бокс | 14.05.2023, 17:14
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Футбол | 14.05.2023, 20:31
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
13.05.2023, 18:54 50
Футбол
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 21
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 10
Футбол
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности