Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч
Чемпионат Франции
Марсель
14.05.2023 21:45 – FT 3 : 1
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 мая 2023, 23:39 | Обновлено 15 мая 2023, 00:59
458
0

Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч

«Марсель» занимает 3-е место, а «Анже» покинет топ-дивизион в конце сезона

14 мая 2023, 23:39 | Обновлено 15 мая 2023, 00:59
458
0
Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Анже» со счетом 3:1.

У гостей забил Абдалла Сима на 28-й минуте, на что хозяева поля ответили тремя голами. Алексис Санчес сравнял счет, а затем сделал ассист на Димитри Пайета. Точку в матче поставил Джордан Верету с пенальти.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

«Марсель» занимает 3-е место, а аутсайдер «Анже» покинет топ-дивизион по итогам сезона.

Турнирное положение: ПСЖ (81 очко), Ланс (75), Марсель (73), Монако (65), Лилль (60), Ренн (59), Лион (56).

Лига 1. 35-й тур, 14 мая

Марсель – Анже – 3:1

Голы: Алексис Санчес, 34, Пайет, 48, Верету, 77 (пен) – Сима, 28

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Жордан Верету (Марсель).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Анже).
По теме:
Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Ювентус взял 3 очка. Погба вернулся в игру, но снова получил травму
Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании
Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу Анже Руслан Малиновский Алексис Санчес Жордан Верету Димитри Пайет видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
Футбол | 14 мая 2023, 22:59 0
ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках

Норвежец в игре с «Эвертоном» улучшил рекорд АПЛ по числу голов за сезон

Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Бокс | 14 мая 2023, 17:14 0
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером

Александр уверен, что говорить о перевесе одного из боксеров нельзя

Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Футбол | 14.05.2023, 18:22
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
Футбол | 14.05.2023, 22:39
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Футбол | 14.05.2023, 17:29
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
13.05.2023, 18:21 4
Футбол
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 3
Другие виды
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 21
Футбол
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 35
Война
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности