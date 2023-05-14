Алексис на высоте. Марсель победил аутсайдера, Малиновский сыграл весь матч

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Анже» со счетом 3:1.

У гостей забил Абдалла Сима на 28-й минуте, на что хозяева поля ответили тремя голами. Алексис Санчес сравнял счет, а затем сделал ассист на Димитри Пайета. Точку в матче поставил Джордан Верету с пенальти.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

«Марсель» занимает 3-е место, а аутсайдер «Анже» покинет топ-дивизион по итогам сезона.

Турнирное положение: ПСЖ (81 очко), Ланс (75), Марсель (73), Монако (65), Лилль (60), Ренн (59), Лион (56).

Лига 1. 35-й тур, 14 мая

Марсель – Анже – 3:1

Голы: Алексис Санчес, 34, Пайет, 48, Верету, 77 (пен) – Сима, 28