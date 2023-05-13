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  4. Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года
Франция
13 мая 2023, 22:41 |
1062
3

Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года

Украинец останется во французской Лиге 1

13 мая 2023, 22:41 |
1062
3
Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года
ФК Марсель. Руслан Малиновский

30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский в следующем сезоне продолжит выступать за «Марсель», где он с января нынешнего года играет на правах аренды из «Аталанты».

Французский клуб выкупит Малиновского у «Аталанты», так как было соблюдено соответствующее условие в договоре аренды. Изначально «Марсель» и «Аталанта» соглашались на то, что провансальцы выкупят украинца в случае сохранения прописки в элитарном дивизионе на следующий сезон.

Сейчас «Марсель» идет на 3-й строчке в турнирной таблице за четыре тура до конца, и его месту в Лиге 1 ничего не угрожает.

Сообщается, что после оформления выкупа Малиновского «Марсель» подпишет с украинцем контракт на три года – до лета 2026-го.

В текущем сезоне Малиновский провел 19 матчей за «Марсель», отличившись 2 забитыми мячами.

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Руслан Малиновский Марсель Аталанта трансферы Лиги 1 трансферы Серии A трансферы аренда игрока
Источник Foot sur 7
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Комментарии 3
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Burevestnik
на жаль тільки якийсь там Марсель. Шахтар  - тільки у снах...
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+1
Octopus
Конечно, хотелось бы чтобы он клепал голы как Месси, но реальность такова, что он не забивной. Но раз решили подписать, значит, клуб устраивает та работа, которую он выполняет, не сказал бы что она вся бесполезная. Вот Аталанте сейчас Малиновского и не хватает, это показывает ее турнирное место, несмотря на забивных Хойлунда и Лукмана. Гасперини впопыхах по примеру Малиновского из Копмейнерса начал лепилть атакующего хава.
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0
Remark
Эх, я думал он этим летом уже будет играть за мечту своей жизни - за Шахтер! 
Жаль, только зря его жена так обнадежила, что Руслан мечтает играет за донецкую команду!
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0
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