Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года

30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский в следующем сезоне продолжит выступать за «Марсель», где он с января нынешнего года играет на правах аренды из «Аталанты».

Французский клуб выкупит Малиновского у «Аталанты», так как было соблюдено соответствующее условие в договоре аренды. Изначально «Марсель» и «Аталанта» соглашались на то, что провансальцы выкупят украинца в случае сохранения прописки в элитарном дивизионе на следующий сезон.

Сейчас «Марсель» идет на 3-й строчке в турнирной таблице за четыре тура до конца, и его месту в Лиге 1 ничего не угрожает.

Сообщается, что после оформления выкупа Малиновского «Марсель» подпишет с украинцем контракт на три года – до лета 2026-го.

В текущем сезоне Малиновский провел 19 матчей за «Марсель», отличившись 2 забитыми мячами.