Мудрик – в запасе. Стартовые составы на матч Челси – Ноттингем Форест

В субботу, 13 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ноттингем Форест».

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву

Тренеры определили стартовые составы команд:

Челси: Менди, Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Мадуэке, Феликс, Стерлинг

Ноттингем Форест: Навас, Уоррелл, Мангаля, Авоньи, Гиббс-Уайт, Ниакате, Йетс, Орье, Данилу, Лоди, Фелипе

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.

