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  4. Мудрик – в запасе. Стартовые составы на матч Челси – Ноттингем Форест
Англия
13 мая 2023, 16:10 | Обновлено 13 мая 2023, 16:12
360
4

Мудрик – в запасе. Стартовые составы на матч Челси – Ноттингем Форест

Поединок начнется 13 мая в 17:00 по Киеву

13 мая 2023, 16:10 | Обновлено 13 мая 2023, 16:12
360
4
Мудрик – в запасе. Стартовые составы на матч Челси – Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 13 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ноттингем Форест».

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Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву

Тренеры определили стартовые составы команд:

Челси: Менди, Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Мадуэке, Феликс, Стерлинг

Ноттингем Форест: Навас, Уоррелл, Мангаля, Авоньи, Гиббс-Уайт, Ниакате, Йетс, Орье, Данилу, Лоди, Фелипе

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.

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Челси Ноттингем Форест Челси - Ноттингем Форест стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mr Voevudskiy
Чем руководствуется физрук? Уже всё что можно слили, так какого буя не наигрывать состав на след год!?
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0
Remark
Запасной сегодня в запасе? Точно! Он уже сегодня успел на ветке Динамо получить КК
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-2
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