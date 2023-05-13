Мудрик – в запасе. Стартовые составы на матч Челси – Ноттингем Форест
Поединок начнется 13 мая в 17:00 по Киеву
В субботу, 13 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ноттингем Форест».
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Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву
Тренеры определили стартовые составы команд:
Челси: Менди, Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Мадуэке, Феликс, Стерлинг
Ноттингем Форест: Навас, Уоррелл, Мангаля, Авоньи, Гиббс-Уайт, Ниакате, Йетс, Орье, Данилу, Лоди, Фелипе
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.
Your Chelsea today! 👌@ParimatchGlobal | #CheNfo pic.twitter.com/OPqa2hT1Y8— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2023
Your #NFFC side to take on @ChelseaFC 👊— Nottingham Forest (@NFFC) May 13, 2023
📋 #CHENFO pic.twitter.com/76Jp6lNU8Y
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