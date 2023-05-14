Фрэнк ЛЭМПАРД: «В первом тайме мы были слишком медленными»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги:

«В первом тайме мы были медленными. Мы владели мячом. Угрозой от соперника были навесы, контратаки и стандартные положения. Мы ожидали этого, но были слишком медленными в последней трети поля. Мы были разочарованы тем, что начали первый тайм так неудачно.

«То, что я сказал игрокам в перерыве, было сильнее, чем то, что я говорил перед игрой. Наша предыдущая домашняя игра против «Брентфорда» была похожей в том смысле, что мы потеряли 45 минут.

Был случайный мяч в штрафной площади, и соперник забил. Единственными их угрозами были стандартные положения, а мы не создавали им никаких проблем в первом тайме.

Стерлинг забил отличные голы, это здорово для него. Я очень рад за него, потому что игрокам топ-класса это действительно нужно.

Некоторые игроки продолжают развиваться, нам нужно контролировать матч. Есть поединки, где мы контролируем игру и имеем более 70% владения мячом. Надо быть хладнокровнее в последней части поля. Рахим был хладнокровным и забил, но нам нужно больше».