13 мая на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда подводит первый год работы в Лондоне нового владельца, Боэли. Пока что абсолютно нечем гордиться: целый список разочаровавших менеджеров, что хороши были в других местах, ворох новичков, за которых явно перехватили, выложив сотни миллионов... А на выходе - жуткая статистика, и невыход в еврокубки, впервые с сезона 2016/2017. Понятно, что уже не за что бороться, даже за нечто абстрактное, типа размышлений о самоуважении и престиже - о таком невозможно говорить на фоне провалов, особенно в 2023-м году. Остается как-то домучить сезон, установив, в любом случае, новое дно для дальнейшего сравнения. И 3:1 с Борнмутом, оформленные парой голов в концовке, тут мало что меняют.

Ноттингем Форест

Клуб год назад играл в Чемпионшипе. И далеко не все ждали их подъема. Но Стив Купер ухитрился сначала финишировать на 4-м месте в регулярном розыгрыше, а потом и плей-офф выиграл. Более того, валлийский специалист смог к зиме скомпоновать из обильного перечня новичков боеспособный коллектив, который и в Кубке Лиги до полуфиналу добирался, и в АПЛ вышло подняться в середину таблицы. Но с февраля снова все разладилось, и достаточно сказать, что была только 1 победа - неожиданно над хорошо идущим Брайтоном. Но уже потом последовали 1:2 с Брентфордом. Благо, что в прошлом туре, собравшись, удалось обыграть Саутгемптон в перестрелке 4:3. Но и после этого еще очень рано расслабляться и считать, что вылет не грозит.

Статистика личных встреч

В кубковом формате в этом веке аристократы стабильно побеждали лесников. Но, поднявшись в АПЛ, подопечные Купера смогли взять дома ничью 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают синих явным фаворитом. Но они слабы и не мотивированы - ставим на то, что в Лондоне Ноттингем Форест сможет оформить победу при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,6).