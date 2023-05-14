Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Челси
13.05.2023 17:00 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 03:45 | Обновлено 14 мая 2023, 04:11
69
0

Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

14 мая 2023, 03:45 | Обновлено 14 мая 2023, 04:11
69
0
Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» дома сыграл вничью с командой «Ноттингем Форест» (2:2).

Дублями отметились Рахим Стерлинг у хозяев поля и Тайво Авонийи у гостей.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик весь матч оставался в запасе.

АПЛ. 36-й тур, 13 мая

Челси – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62.

Видеообзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
По теме:
Ему устроили почетный коридор. Известный испанский арбитр завершил карьеру
Лидс – Ньюкасл – 2:2. Три пенальти за один матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Интер выиграл перестрелку у Сассуоло и поднялся в топ-3 Серии A
Челси - Ноттингем Форест Челси Ноттингем Форест видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рахим Стерлинг Тайво Авонийи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Футбол | 14 мая 2023, 01:50 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

Важные события во всех видах спорта

Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года
Футбол | 13 мая 2023, 22:41 6
Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года
Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года

Украинец останется во французской Лиге 1

За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Футбол | 13.05.2023, 08:45
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Футбол | 13.05.2023, 08:52
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Футбол | 13.05.2023, 18:54
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 53
Футбол
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 31
Война
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
13.05.2023, 16:15 14
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности