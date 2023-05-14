13.05.2023 17:00 – FT 2 : 2
Англия14 мая 2023, 03:45 | Обновлено 14 мая 2023, 04:11
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Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
14 мая 2023, 03:45 | Обновлено 14 мая 2023, 04:11
69
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В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Челси» дома сыграл вничью с командой «Ноттингем Форест» (2:2).
Дублями отметились Рахим Стерлинг у хозяев поля и Тайво Авонийи у гостей.
Украинский вингер синих Михаил Мудрик весь матч оставался в запасе.
АПЛ. 36-й тур, 13 мая
Челси – Ноттингем Форест – 2:2
Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62.
Видеообзор матча
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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