Челси без Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом, фиаско Борнмута с Забарным
Состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ
В субботу, 13 мая, состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ.
Лондонский «Челси» на своем поле не смог обыграть «Ноттингем». Поединок завершился со счетом 2:2, дублями отметились Стерлинг и Авонийи. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке запасных и так и не появился на поле.
«Борнмут» в гостях уступил «Кристал Пэлас» 0:2. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный впервые появился в основе команды и провел на поле весь матч.
Также свои победы добыли «Ман Юнайтед», «Фулхэм» и «Астон Вилла».
АПЛ. 36-й тур, 13 мая
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Ремзи, 8, Дуглас Луис, 72 – Кейн, 90
Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0
Голы: Эзе, 39, 58
Манчестер Юнайтед – Вулверхємптон – 2:0
Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+5
Саутгемптон – Фулхэм – 0:2
Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72
Челси – Ноттингем Форест – 2:2
Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62
A MASSIVE WIN! 😍 #AVLTOT pic.twitter.com/3Ae1rTbjKm— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2023
Dominant throughout.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 13, 2023
Three points.
Special atmosphere.
Enjoy the rest of your weekend 😘 #CPFC | #CRYBOU pic.twitter.com/ESqyxBXYkV
That will do! ➕3️⃣#MUFC || #MUNWOL— Manchester United (@ManUtd) May 13, 2023
Vini & Mitro. 🔥#SOUFUL pic.twitter.com/rXZsbuj1ib— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 13, 2023
It ends all square this afternoon. #CheNfo pic.twitter.com/xm7BrtO0mg— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жадсон выиграл дело и теперь сможет поправить финансовое положение
Пока нет информации, когда Денис вернется в ринг