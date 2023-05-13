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Англия
13 мая 2023, 18:59 | Обновлено 13 мая 2023, 19:07
1144
3

Челси без Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом, фиаско Борнмута с Забарным

Состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ

13 мая 2023, 18:59 | Обновлено 13 мая 2023, 19:07
1144
3
Челси без Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом, фиаско Борнмута с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» на своем поле не смог обыграть «Ноттингем». Поединок завершился со счетом 2:2, дублями отметились Стерлинг и Авонийи. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке запасных и так и не появился на поле.

«Борнмут» в гостях уступил «Кристал Пэлас» 0:2. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный впервые появился в основе команды и провел на поле весь матч.

Также свои победы добыли «Ман Юнайтед», «Фулхэм» и «Астон Вилла».

АПЛ. 36-й тур, 13 мая

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Ремзи, 8, Дуглас Луис, 72 – Кейн, 90

Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0
Голы: Эзе, 39, 58

Манчестер Юнайтед – Вулверхємптон – 2:0
Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+5

Саутгемптон – Фулхэм – 0:2
Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72

Челси – Ноттингем Форест – 2:2
Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62

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Источник Sport.ua
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Springfield
Шпоры ещё один шанс дают Де Дзерби.
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0
Gargantua
а Запасной и на поле не вышел?
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-1
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