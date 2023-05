Челси без Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом, фиаско Борнмута с Забарным

В субботу, 13 мая, состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» на своем поле не смог обыграть «Ноттингем». Поединок завершился со счетом 2:2, дублями отметились Стерлинг и Авонийи. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке запасных и так и не появился на поле.

«Борнмут» в гостях уступил «Кристал Пэлас» 0:2. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный впервые появился в основе команды и провел на поле весь матч.

Также свои победы добыли «Ман Юнайтед», «Фулхэм» и «Астон Вилла».

АПЛ. 36-й тур, 13 мая

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Ремзи, 8, Дуглас Луис, 72 – Кейн, 90

Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0

Голы: Эзе, 39, 58

Манчестер Юнайтед – Вулверхємптон – 2:0

Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+5

Саутгемптон – Фулхэм – 0:2

Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72

Челси – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонийи, 13, 62

Dominant throughout.

Three points.

Special atmosphere.



Enjoy the rest of your weekend 😘 #CPFC | #CRYBOU pic.twitter.com/ESqyxBXYkV