Алькарас защитил титул ATP 1000 в Мадриде, обыграв в финале лаки-лузера

Вечером 7 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче за титул сошлись первый сеяный Карлос Алькарас из Испании (ATP 2) и лаки-лузер Ян-Леннард Штруфф из Германии (ATP 65).

Алькарас сумел защитить свой титул, завоеванный в прошлом году.

Трехсетовый матч длился почти 2,5 часа и завершился в пользу испанского теннисиста.

ATP 1000. Мадрид (Испания). Финал, 7 мая

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [LL] – 6:4, 3:6, 6:3

Сетка решающих раундов

🏆 TWO-TIME CHAMPION 🏆



🇪🇸 @carlosalcaraz retains the #MMOPEN throne, defeating Jan-Lennard Struff 6-4, 3-6, 6-3 in a magnificent final.



Excellent climax at the Caja Mágica. pic.twitter.com/J4kn6GoChX